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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: إجراءات عاجلة لنهو مشروع الصرف الصحي بقرية ميت أبو شيخة بقويسنا

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

التقى  اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بعدد من المواطنين والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة وذلك ضمن سلسلة لقاءاته اليومية لاتخاذ إجراءات عاجلة وفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة .

كلف المحافظ رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى باتخاذ الإجراءات العاجلة نحو نهو مشروع الصرف الصحى الجارى تنفيذه بقرية ميت أبو شيخة وعرض الموقف التنفيذى عليه ومعوقات العمل لضمان الانتهاء منه في أسرع وقت ، وكذا دراسة مد خط الإنحدار الخاص بمحطة الرفع بالقرية بمسافة طولية 200 متر ، وذلك استجابة لمطالب أهالى القرية.

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كما وجه محافظ المنوفية رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بإجراء معاينة ميدانية على الطبيعة حيال شكوى مواطنة من ناحية المقاطع بالباجور تلتمس استكمال مشروع الصرف الصحى بالقرية حيث أن المنطقة بها كافة المرافق من مياه وكهرباء وشبكة إتصالات لخدمة أهالى المنطقة وذلك في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن.


وخلال اتصال هاتفى، كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف على الفور بسرعة اتخاذ اللازم نحو شكوى مواطن بفيشا الكبرى يتضرر من قيام مسئولى الوحدة المحلية بإستخراج رخصة مبانى لأحد جيرانه بالناحية القبلية بالمخالفة للقانون وبالرغم من وجود نزاع قضائي قائم .

 ووجه المحافظ المستشار القانونى للمحافظة بدراسة طلب مواطن من ناحية قرية هورين بمركز بركة السبع والإفادة بالرأى القانونى حيال استصدار ترخيص لصيدلية بأحد العقارات مقدم عليه طلب تصالح.


فيما كلف محافظ المنوفية مدير مشروع المواقف بدراسة طلب مواطن يمتلك سيارة أجرة بخط سير كفور الرمل - قويسنا لإمكانية تخفيض الغرامة المرورية المقررة عليه ، مراعاة لظروفه الصحية والإجتماعية الصعبة ، وتضمن اللقاء تكليف الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص شكوى مواطنين بطوخ طنبشا ببركة السبع يتضررون من إزالة منازلهم المقامة على أراضى أملاك الدولة بالرغم من أنهم تقدموا بطلبات لتقنين أوضاع لمنازلهم وقاموا بسداد كافة الرسوم المقررة وإنهاء الإجراءات الخاصة بالتقنين ، واختتم المحافظ اللقاء بصرف مساعدات عينية من مواد غذائية ولحوم لمواطن من ناحية تلا يعانى من ظروف صحية صعبة ، كما أمر بصرف العلاج الخاص بزوجته نظراً لظروفهم المعيشية.

محافظ المنوفية الصرف الصحى مياه الشرب والصرف الصحي المنوفية لقاء المواطنين

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