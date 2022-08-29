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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تواصل ارتفاع مؤشراتها بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

البورصة المصرية
البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 10203 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1931 نقطة.

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أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 12573 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 4109 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 2245 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 3206 نقطة.

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