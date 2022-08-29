البورصة تواصل ارتفاع مؤشراتها بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 10203 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1931 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 12573 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 4109 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 2245 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 3206 نقطة.