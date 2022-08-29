ضبط 16 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية بأسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة منفلوط .

وأسفرت جهودها عن ضبط (16) قطعة سلاح نارى (5 بنادق آلية – 4 بنادق خرطوش – 7 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 12 متهما لـ(3) متهمين لهم معلومات جنائية وضبط (4) قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. وضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة - مبلغ مالى) بحوزة 4 متهمين وتنفيذ (306) حكم قضائى متنوع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما استهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة .