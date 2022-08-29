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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه القناة : استمرار الحملة المكبرة لتطهير الصرف الصحي

مياه القناة : استمرار
مياه القناة : استمرار الحملة المكبرة لتطهير الصرف الصحي

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الاثنين، عن استمرار الحملة المكبرة لأعمال الملس والتطهير لخطوط وبيارات ومطابق وشبكات الصرف الصحي في محافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك طبقا لخطة التطهير الدورية التي تجريها الشركة بنطاق محافظات القناة.

مياه القناة : استمرار الحملة المكبرة لتطهير الصرف الصحي


وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أننا تمكنا خلال المراحل الأولي من حملة المكبرة لأعمال الملس والتطهير بمحافظات " السويس والإسماعيلية وبورسعيد"، من القضاء على مشكلة الطفوحات المستمرة، الناتجة عن سوء استخدام الشبكات والضغط الزائد عليها نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمراني، لافتا أن الهدف من ذلك هو منع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة أو حدوث طفوحات بالشوارع نتيجة حدوث انسدادات بخطوط وشبكات الصرف الصحي، وذلك للحفاظ على استمرارها في العمل وإطالة عمرها الافتراضي.

مياه القناة : استمرار الحملة المكبرة لتطهير الصرف الصحي


وأكد اللواء رئيس شركة مياه وصرف القناة، أنه شدّد على جميع رؤساء القطاعات والمناطق في محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالمرور المستمر علي محطات الرفع وخطوط شبكات خطوط الصرف الصحي، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقعة، والعمل فورا على حل أي مشكلات أو معوقات قد تحدث، والعمل علي حلها فوراً، وذلك من أجل الاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة.

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مياه القناة : استمرار الحملة المكبرة لتطهير الصرف الصحي

كما ناشد اللواء عبد الحميد عصمت، المواطنين بمحافظات إقليم القناة بعدم إلقاء المواد الصلبة والمخلفات والقمامة في غرف تفتيش مطابق الصرف الصحي، وذلك حتى لا يحدث انسداد لخطوط وشبكات الصرف الصحي، ويسبب طفوحات للمياه، وحفاظًا على شبكة الصرف الصحي، وضرورة الإبلاغ الفوري عن سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي، والمساعدة في القبض على اللصوص، بهدف التصدي لتلك الظاهرة.

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