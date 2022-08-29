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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محافظ بورسعيد يدلي بصوته في انتخابات النادي المصري

محافظ بورسعيد يدلي
محافظ بورسعيد يدلي بصوته فى انتخابات المصرى

أدلى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، بصوته في انتخابات النادي المصري، ضمن إجراءات اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بالنادي الإجتماعي في نطاق حي الضواحي. رافقة خلالها الاستاذ سمير حلبية رئيس  اللجنة المعينة لإدارة النادي، وأعضاء اللجنة. 

محافظ بورسعيد يدلي بصوته في انتخابات النادي المصري

ووجه محافظ بورسعيد الشكر إلى سمير حلبية، رئيس اللجنة المعينة لإدارة النادي، وأعضاء اللجنة، على جهودهم خلال الفترة الماضية في خدمة النادي المصري.

محافظ بورسعيد يدلي بصوته في انتخابات النادي المصري

وتستمر أعمال الجمعية العمومية للنادي المصري حتى الساعة السابعة من مساء اليوم، تحت إشراف اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية والمكونة من: المستشار حامد أبو العينين ومعه المستشار إسماعيل حواس ، المستشار أحمد اسماعيل عثمان ، المستشار هشام أبو الوفا ، المستشار محمد نور الدين ، المستشار أشرف أبو السادات، وكذلك إشراف عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور علي أبو سمرة المدير التنفيذي للنادي المصري.

محافظ بورسعيد يدلي بصوته في انتخابات النادي المصري

وتوافد العشرات من أعضاء الجمعية العمومية للنادي المصري، على الإدلاء بأصواتهم في تزكية مجلس كامل أبو علي، لإدارة النادي المصري، والتصويت على الميزانية السابقة.

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وفى سياق متصل التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم ، سمير حلبية رئيس اللجنة المعينة لإدارة النادي المصري،  بحضور عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، وذلك بمكتبه بالديوان العام، لتوجية الشكر للجنة المعينة لإدارة النادي المصري. والجهد الكبير خلال المرحلة الماضية  

محافظ بورسعيد يدلي بصوته في انتخابات النادي المصري

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود الاستاذ سمير حلبية رئيس اللجنة المعينة لإدارة النادي المصري وأعضاء اللجنة ، خلال الفترة الماضية،  والتي بذل الجميع فيها جهدا كبيرا من أجل رفع شان كيان النادي المصري. 

محافظ بورسعيد يدلي بصوته في انتخابات النادي المصري

وأكد المحافظ أن النادي المصري بمثابة الماء والهواء لأبناء بورسعيد فاهالي المحافظة يعشقون النادي المصري،  وجميعنا نعمل للحفاظ على هذا الكيان الكبير  في المقام الأول 

محافظ بورسعيد يدلي بصوته في انتخابات النادي المصري

 وناشد اللواء عادل الغضبان، أهالي محافظة بورسعيد وجماهير النادي المصري، علي التعاون والمساهمة في بناء حاضر ومستقبل النادي، ورفع اسم النادي المصري عاليا.لاننا جميعا لنا هدف واحد وهو اسم النادي المصري معشوق أهالي المدينة الباسلة.

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