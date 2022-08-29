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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إصلاح كسر ماسورة المياه في حي الضواحي

محافظ بورسعيد يتفقد
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إصلاح كسر ماسورة المياه

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد أعمال إصلاح كسر ماسورة المياه الرئيسية أمام مركز شباب القابوطي في نطاق حي الضواحي.

وأشاد محافظ بورسعيد خلال متابعته الجهود الجارية للانتهاء من أعمال إصلاح كسر ماسورة المياه، بالجهود التي بذلتها كافة الأجهزة المعنية التي شاركت في عملية إصلاح الكسر المفاجئ، والتي نتج عنها عودة المياه تدريجيًا إلى المناطق التي تضررت من كسر ماسورة المياه بعدد من المناطق بأحياء الزهور والضواحي.

 

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إصلاح كسر ماسورة المياه في حي الضواحي

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لأهالي المناطق التي شهدت ضعف ضخ المياه نتيجة أعمال الإصلاح، لتفهمهم الموقف، ودعمهم ومساندتهم للجهود المكثفة التي بذلتها الأجهزة المعنية لإصلاح الكسر في وقت قياسي.

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إصلاح كسر ماسورة المياه في حي الضواحي

كانت احياء الزهور و الضواحى بمحافظة بورسعيد شهدت انقطاع تام لمياه الشرب على مدار الساعات الماضية منذ صباح اليوم الأحد ٢٨ اغسطس ٢٠٢٢ .

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إصلاح كسر ماسورة المياه في حي الضواحي

جاء انقطاع مياه الشرب فى توقيت تشهد خلاله بورسعيد اجواء طقس مرتفع الحرارة و الرطوبه مما دفع المواطنين الي اللجوء لشراء المياه المعدنية لتعويض فاقد المياه للجسم والذي أصاب أغلبهم بحالات هبوط .

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إصلاح كسر ماسورة المياه في حي الضواحي


جاء سبب انقطاع المياه فى بورسعيد نتيجه لانكسار ماسورة مياه رئيسية بقطر ٨٠٠  فى حى الضواحى وتعد أحد مواسير الربط الرئيسية بين شبكات مياه الشرب داخل أحياء الزهور و الضواحى .

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إصلاح كسر ماسورة المياه في حي الضواحي

هذا وعكفت اشغال المياه بعيدة قناة السويس و شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بقطاع القناة فرع بورسعيد و بعض الأجهزة المعنية لسرعة اصلاح الماسورة وإعادة ضخ  المياه .

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وبعد غياب للمياه دام قرابة ١٠ ساعات بدأت المياه تعود تدريجيا الي المناطق بأحياء زهور وضواحى بورسعيد .


ويعتبر انقطاع المياه عن احياء الزهور و الضواحى بمثابة الشلل التام لنصف سكان محافظة بورسعيد كون الحيين يضما أكبر كتلة سكانية توازى باقي احياء المحافظة . 
 

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