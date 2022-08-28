محافظ بورسعيد: خطة تطوير شاملة لأول مرة بمنطقة قبضايا في حي الزهور

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية اليوم، الموقف التنفيذي في رفع كفاءة وتطوير منطقة قبضايا بحي الزهور، والتي تشهد للمرة الأولى من نوعها خطة تطوير شاملة بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات بهذه المنطقة، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات وفوزي الوالي رئيس حي الزهور، وممثلي الشركات المسئولة عن أعمال التطوير.

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة قبضايا بحي الزهور

واستعرض محافظ بورسعيد الأعمال التي تمت بالمنطقة حتى الٱن، مؤكدا أن أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة تشمل رصف الطرق الداخلية بين العمارات السكنية وطلاء واجهات العمارات السكنية بلون موحد، وتطوير شبكات الصرف الصحي وزيادة معدلات الإضاءة ووضع الانترلوك وشبكات تصريف الأمطار وصيانة أعمدة الاضاءة، كما تشهد أيضا أعمال التطوير تخطيط الشوارع والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء والزراعية.

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة قبضايا بحي الزهور

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن منطقة قبضايا تعد أحدث منطقة تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة بحي الزهور، لافتاً إلي أن بورسعيد تحقق حالياً نقلة نوعية فى مجال تطوير المناطق السكنية توازيا مع تطوير المشروعات فى العديد من المجالات.

ووجه محافظ بورسعيد بالإسراع في معدلات العمل، وتكثيف الجهود لسرعة نهو الأعمال في أقرب وقت .

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة قبضايا بحي الزهور

وأشار محافظ بورسعيد، إلي أنه يتم تطوير عدد من الطرق بحي الزهور بالتوازي، لرفع كفاءة وتجميل الشوارع بالحي والذي يعد أكثر الاحياء كثافة سكنية، مشددا على الالتزام بالخطة الزمنية المقررة للانتهاء من أعمال التطوير.