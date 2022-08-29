مفاجأة بشأن العمالة المصرية بالكويت..الدولار يقترب من 20جنيها والذهب يصل لـ 1084|فيديو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الأخيرة العديد من القضايا والموضوعات الهامة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الدولار يقترب من 20 جنيهًا والذهب يصل لـ 1084.. تقرير فيديو

عرضت قناة صدى البلد، وقناة دي إم سي، تقرير فيديو عن أسعار الدولار، والعملات الأجنبية اليوم، والذهب، وتبين أن الذهب لا يزال يتصاعد، وكذلك الدولار.

وفى هذا التقرير نستعرض أسعار الذهب، والدولار:

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن أسعار الذهب فى الفترة الأخيرة، مستمرة فى الارتفاع، موضحة أن آخر انخفاض كان منذ فترة.

مفاجأة جديدة بشأن تسريح العمالة المصرية بالكويت.. فيديو



أكد مرقص سعد خليل رئيس البيت المصري لشئون المبادرات بـ الكويت، أن هناك حوالى 700 ألف عامل مصري فى الكويت، ومن سيتم الاستغناء عنهم حوالى 30 ألف مصري، وأنه يحق لهؤلاء الأشخاص البحث عن عمل آخر بالكويت، ومن يتم الاستغناء عنه سيحصل على جميع مستحقاته المالية من المؤسسة التى يعمل بها.

وأضاف رئيس البيت المصري لشئون المبادرات بالكويت، خلال تصريح تلفزيوني، أنه لن يتم تسريح العمالة المصرية، بالكامل من الكويت، مؤكدا أن البعض يروج لـ شائعات.

ولفت إلى أن الشعب الكويتي محب للشعب المصري، وأن العلاقات المصرية الكويتية ممتدة منذ سنوات طويلة، وأن الحكومة الكويتية نفت هذا الأمر، وكذلك القوى العاملة المصرية، فالاستغناء سيكون عن عدد معين.



شكري: أفريقيا تحتاج 331 مليار دولار لمواجهة تغيرات المناخ | فيديو



قال وزير الخارجية سامح شكري، إن القارة الأفريقية تحتاج لتمويل يصل لـ 331 مليار دولار أمريكي لمواجهة تغيرات المناخ حتى عام 2030 .

وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته في فعاليات أسبوع المناخ لإفريقيا فى الجابون، أن المجتمع الدولي متأخر في إجراءات التمويل والتكيف مع التغيرات المناخية .

خلال 48 ساعة .. بدء صرف حزمة المساعدات الاستثنائية للمواطنين| فيديو



أكدت الإعلامية دينا الوكيل، أنه بداية من الخميس المقبل سيتم صرف حزمة المساعدات الاستثنائية، للمواطنين، الأكثر تأثر بالأزمة الاقتصادية.

وأضافت الوكيل، خلال تقديمها برنامج الأخبار المذاع على قناة دي إم سي، أن الحكومة أتمت الاستعداد لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، لمساعدة المواطنين الأكثر احتياجًا.

هل الشتاء القادم سيكون الأسوأ على الإطلاق؟.. الأرصاد تجيب

نفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ما تم تداوله من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص أن الشتاء هذا العام سيكون الأكثر برودة على الإطلاق.

وأضافت “غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، أنه مازال يفصلنا عن فصل الشتاء حوالي أربعة أشهر، معقبة: “مازال أمامنا وقت من أجل أن نتنبأ بشأن فصل الشتاء بدقة عالية وصحيحة”.

الارتفاع مستمر وعيار 21 يسجل 1084 جنيها.. صدى البلد يستعرض أسعار الذهب



قالت الإعلامية رشا مجدي، إن أسعار الذهب فى الفترة الأخيرة، مستمرة فى الارتفاع.

وأضافت مجدي، خلال تقديمها برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الذهب يشهد ارتفاعا و الدولار يشهد ثباتا فى الأسعار.

تجارة الجملة: كافة سلع المنظومة التموينية متوفرة | فيديو



قال علاء الدين فتحي سالم ، العضو المنتدب للشؤون الخارجية للشركة المصرية لـ تجارة الجملة ، إنه تم توفير كافة السلع التموينية ، وعددهم 29 سلعة تموينية لشهر سبتمبر .

وأكد ، أن جميع السلع متوفرة ، وبكميات وفيرة ، ويتم صرف المنظومة التموينية اليوم للتجار ، مشيرا إلى أن الصرف للشهر المقبل يتيح للمواطن صرف السلع على 4 دفعات .

ومن جانبه ، قال طلعت حسن وكيل وزارة التموين بمديرية تموين الجيزة ، إنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم توفير حزمة اجتماعية إضافية لأصحاب المستحقات التموينية ، بحوالي 6 ملايبن مواطن مستحق بإجمالي 4 مليارات جنيه شهريا لمدة 6 شهور .



باحثة: الزواج المبكر أبرز أسباب تسرب الفتيات من التعليم.. فيديو



قالت الدكتورة إسراء علي، باحثة ببرنامج السياسيات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ، إن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في خفض نسب التسرب من التعليم ، خاصة في المرحلة الابتدائية .

وتابعت ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن الزواج المبكر أبرز أسباب التسرب من التعليم للبنات ، موضحة أن نسب التسرب كانت مرتفعة في بعض المحافظات أكثر من الأخرى .



بعد الارتفاع الأخير.. رشا مجدي تكشف مفاجأة جديدة بشأن سعر الدولار



أكدت الإعلامية رشا مجدي، أن الفترة الماضية شهدت أسعار العملات الأجنبية، وتحديدًا الدولار ارتفاعا كبيرا، ولكن هناك ثباتا فى الأسعار خلال الأيام الماضية.

وأضافت مجدي، خلال تقديمها برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدي البلد، أن الجميع ينتظر شهر 9، وقرارات البنك الفيدرالي الأمريكي، الذى سيؤثر على أسعار العملات بالعالم.