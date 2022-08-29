بعد الارتفاع الأخير.. رشا مجدي تكشف مفاجأة جديدة بشأن سعر الدولار

أكدت الإعلامية رشا مجدي، أن الفترة الماضية شهدت أسعار العملات الأجنبية، وتحديدًا الدولار ارتفاعا كبيرا، ولكن هناك ثباتا فى الأسعار خلال الأيام الماضية.

وأضافت رشا مجدي، خلال تقديمها برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدي البلد، أن الجميع ينتظر شهر 9، وقرارات البنك الفيدرالي الأمريكي، الذى سيؤثر على أسعار العملات بالعالم.

عرضت قناة صدي البلد، اليوم الاثنين 29 - 8 -2022، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية والعربية، والتي تشهد ارتفاعا اليوم.

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 19.04 جنيه للبيع، و19.02 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 19.37 جنيه للبيع و19.04 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 22.45 جنيه للبيع و22.84 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 5.11 جنيه للبيع و5.08 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 62.41 جنيه للبيع 60.03 جنيه للشراء.