عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحثة: الزواج المبكر أبرز أسباب تسرب الفتيات من التعليم.. فيديو

الزواج المبكر
الزواج المبكر

قالت الدكتورة إسراء علي، باحثة ببرنامج السياسيات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ، إن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في خفض نسب التسرب من التعليم ، خاصة في المرحلة الابتدائية .

وتابعت الدكتورة إسراء علي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن الزواج المبكر أبرز أسباب التسرب من التعليم للبنات ، موضحة أن نسب التسرب كانت مرتفعة في بعض المحافظات أكثر من الأخرى .

 

وكان قد كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم عن أن نسبة التسرب من التعليم في الإعدادي أعلى من الابتدائي بسبب العمالة والفقر.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة ستعمل على محاربة ظاهرة التسرب من التعليم  والأمية، وأن السبب في هذه الظواهر السلبية هي زيادة الإنجاب وعدم القدرة على الصرف على الأبناء.

 

باحثة توك شو الزواج المبكر التسرب من التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار نهائي.. الخطيب يحسم الأمر حول عودة رمضان صبحي.. تفاصيل

فرمان من الخطيب.. مدرب عالمي يقترب من تدريب الأهلي .. تفاصيل

أيتن عامر: في محكمة الله نلتقي.. وطليقها يرد: مش هتغير

انهيار الذهب بشكل غير مسبوق.. كم وصل سعر عيار 21 اليوم؟

ميدو يكشف عن القرار التاريخي للنادي الأهلي

جدي وبابا وجوز الست اللي ولدتني.. حكايات ميدوسا عن التحرش يشيب لها الرأس

بعد ترشيحه لتدريب الأهلي.. ميدو يكشف نقاط ضعف المدرب الجديد

بعد إطلالات المايوه.. ياسمين الخطيب تثير الجدل مجددا بفستان جريء| شاهد

ترشيحاتنا

بشرى.. الأرصاد: أجواء صيفية مستقرة حتي بدايات الأسبوع القادم .. تفاصيل

تبدأ من 90 جنيهًا.. أسعار اللحوم والكبدة والضأن بمنافذ وزارة الزراعة

مواعيد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022

10 أضعاف ثمنها الحقيقي.. سيارة فورد اسكورت للأميرة ديانا تُباع بـ 860 ألف دولار

مرتبات تبدأ بـ6 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية|قدم بسرعة

جفاف وفيضانات وحرائق غابات وزلازل.. الطبيعة تغضب وتسبب خسائر فادحة|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رضوى الشربيني قبل وبعد.. نصيرة المرأة تخسر 30 كيلوجراما من وزنها| شاهد

جدي وبابا وجوز الست اللي ولدتني.. حكايات ميدوسا عن التحرش يشيب لها الرأس

ثعابين ودم .. ترند التحرش يتصدر السوشيال ميديا.. إيه حكايته

كيم كارداشيان بالأسود الشفاف المثير.. شاهد

فيديو

اشتقتلك قد الكون.. فيديو مؤثر لنجل جورج الراسي بعد وفاته

كان يشعر بدنو أجله.. وصية جورج الراسي قبل وفاته| تعرف عليها

هل طلب رمضان صبحي العودة إلى الأهلي وما رد القلعة الحمراء؟.. فيديوجراف

رفيقة جورج الراسي بالحادث.. أسرة زينة المرعبي تنهار بجنازتها أمام المسجد| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

اﻟﻤﺰﻳﺪ