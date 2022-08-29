باحثة: الزواج المبكر أبرز أسباب تسرب الفتيات من التعليم.. فيديو

قالت الدكتورة إسراء علي، باحثة ببرنامج السياسيات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ، إن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في خفض نسب التسرب من التعليم ، خاصة في المرحلة الابتدائية .

وتابعت الدكتورة إسراء علي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن الزواج المبكر أبرز أسباب التسرب من التعليم للبنات ، موضحة أن نسب التسرب كانت مرتفعة في بعض المحافظات أكثر من الأخرى .

وكان قد كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم عن أن نسبة التسرب من التعليم في الإعدادي أعلى من الابتدائي بسبب العمالة والفقر.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة ستعمل على محاربة ظاهرة التسرب من التعليم والأمية، وأن السبب في هذه الظواهر السلبية هي زيادة الإنجاب وعدم القدرة على الصرف على الأبناء.