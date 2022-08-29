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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشفيات جامعة طنطا تنجح في إجراء 5 مناظير قولون باستخدام الذكاء الاصطناعي

جامعة طنطا
جامعة طنطا

نجح فريق طبي بوحدة الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى جامعة طنطا فى إجراء  مناظير قولون ل ٥ حالات باستخدام  تقنيات الذكاء الاصطناعي التى تمكن من تشخيص الأورام تلقائياً أثناء الفحص. 

أشاد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا بدقة ومهارة الفريق الطبى مشيراً إلى أن مستشفيات الباطنة بجامعة طنطا تواكب أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي بدءاً من مرحلة الاكتشاف المبكر لأورام القولون وتشخيص الأورام لخدمة المرضى.  

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تم اجراء الجراحات تحت إشراف الدكتور  لؤى الاحول رئيس قسم أمراض الباطنة العامة، والدكتور محمد عنبه رئيس وحدة الجهاز الهضمي والكبد، وضم الفريق الطبى الدكتور احمد فوزى سليم والدكتور محمود عبد الحميد الجاويش والدكتورة أمانى محمد دويدار والدكتور محمد جلال فليفل مدرسين الجهاز الهضمى والكبد والدكتور احمد فكرى ابو العز والدكتور نبيل لاشين مدرسين مساعدين بالجهاز الهضمى.

أوضح الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على فريق إجراء المنظار بالتقنية الجديدة أن النظام الجديد مدعم بتكنولوجيا تمكن من تشخيص الأورام تلقائياً أثناء الفحص، حيث يمكن من خلال الفحص التميز بشكل واضح بين الأورام السرطانية والأورام الحميدة أثناء التنظير، كما يمكن  الذكاء الاصطناعي أيضاً من استصال كامل للأورام الحميدة، علاوةً على القدرة الدقيقة على التنبؤ بالأمراض.  

وأشار الدكتور محمد حنتيرة القائم بعمل عميد كلية الطب جامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعي إلى استهداف تحسين مستوى قطاع الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمرضى بالمستشفيات الجامعية ، فى التشخيص المبكر وإكتشاف الأمراض في أولى مراحلها وربما قبل حدوثها أو إنتشارها. 

كما أوضح الدكتور حسن التطاوى حرص الجامعة الدائم على تدريب الأطباء على أحدث التقنيات والتطورات التكنولوجية فى المجال الطبي، وتوفير أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية الجديدة لمتابعة التطورات المستمرة وتوفير خدمات طبية عالية الجودة للمرضى.

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