عفا عليه الزمن.. بوتين: العالم تجاوز سياسة القطب الواحد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العالم تجاوز النموذج أحادي القطب، الذي عفا عليه الزمن، ويتم استبداله بنظام عالمي جديد قائم على الاعتراف بالمسار السيادي لتنمية كل دولة".

وأضاف بوتين، في رسالة تحية، نشرها اليوم "الإثنين" موقع الرئاسة الروسية "الكرملين " على شبكة الإنترنت، بمناسبة افتتاح المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع - "إن المنتدى هذا العام يُعقد تحت عنوان "نحو عالم متعدد الأقطاب"، وهذا يبدو وثيق الصلة ومهم للغاية بما يحدث في العالم".

وتابع أنه يتم حاليا استبدال النموذج أحادي القطب، الذي عفا عليه الزمن، بنظام عالمي جديد يقوم على المبادئ الأساسية للعدالة والمساواة والاعتراف بحق كل دولة وشعب في التنمية السيادية.

وأكد الرئيس الروسي أنه يتم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تشكيل مراكز سياسية واقتصادية قوية، تعمل كقوة دافعة لهذه العملية التي لا رجعة فيها.