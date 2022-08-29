نفاذ 50% من تذاكر مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات

أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي، اليوم الاثنين، نفاد 50 % من تذاكر مباراة بطولة كأس السوبر المصري بين الزمالك والأهلي وذلك بعد مرور 3 أيام فقط من فتح باب حجز التذاكر للجمهور.

وناشد المجلس الجمهور بحجز تذكرته قبل نفاذ كمية التذاكر المحددة، وذلك بعد بيع 50% منها حتى الآن.

ومن المقرر أن تُقام بطولة كأس السوبر المصري بين الزمالك بطلي الدوري والكأس، والأهلي يوم 28 أكتوبر المقبل على ستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

وجاءت أسعار التذاكر كالآتي:

1- 1000 درهم إماراتي(4181 جنيه مصري) - صالة كرة القدم وهي منطقة جلوس محجوزة تقدم رؤية أفضل

2- 800 درهم إماراتي(4181 جنيه مصري) - صالة Pitch

3- 700 درهم إماراتي(3658 جنيه مصري) - صالة النادي وهي عبارة عن ضيافة محجوزة للجلوس تشمل منطقة المأكولات والمشروبات

4- 700 درهم إماراتي(3658 جنيه مصري) - Club Terrace وهي خدمة ضيافة محجوزة للجلوس.

5- 600 درهم إماراتي(3135 جنيه مصري) – Premium

6- 500 درهم إماراتي(2613 جنيه مصري) - Level 5 Premium

7- 300 درهم إماراتي(1567 جنيه مصري) - GA1

8- 200 درهم إماراتي(1045 جنيه مصري) - GA2

9- 150 درهم إماراتي(783 جنيه مصري) - GA3

10- 100 درهم إماراتي(522 جنيه مصري) - GA4

11- 50 درهم إماراتي(261 جنيه مصري) - GA5

وستتراوح أسعار تذاكر الـVIP في مدرجات ملعب هزاع بن زايد بين 25 ألف درهم إلى 50 ألف درهم حسب مكان الجلوس في هذه الفئة.