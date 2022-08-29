عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نفاذ 50% من تذاكر مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي، اليوم الاثنين، نفاد 50 % من تذاكر مباراة بطولة كأس السوبر المصري بين الزمالك والأهلي وذلك بعد مرور 3 أيام فقط من فتح باب حجز التذاكر للجمهور. 

وناشد المجلس الجمهور بحجز تذكرته قبل نفاذ كمية التذاكر المحددة، وذلك بعد بيع 50% منها حتى الآن.

ومن المقرر أن تُقام بطولة كأس السوبر المصري بين الزمالك بطلي الدوري والكأس، والأهلي يوم 28 أكتوبر المقبل على ستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

وجاءت أسعار التذاكر كالآتي:

1- 1000 درهم إماراتي(4181 جنيه مصري) - صالة كرة القدم وهي منطقة جلوس محجوزة تقدم رؤية أفضل

2- 800 درهم إماراتي(4181 جنيه مصري) - صالة Pitch 

3- 700 درهم إماراتي(3658 جنيه مصري) - صالة النادي وهي عبارة عن ضيافة محجوزة للجلوس تشمل منطقة المأكولات والمشروبات

4- 700 درهم إماراتي(3658 جنيه مصري) - Club Terrace وهي خدمة ضيافة محجوزة للجلوس.

5- 600 درهم إماراتي(3135 جنيه مصري) – Premium 

6- 500 درهم إماراتي(2613 جنيه مصري) - Level 5 Premium

7- 300 درهم إماراتي(1567 جنيه مصري) - GA1

8- 200 درهم إماراتي(1045 جنيه مصري) - GA2 

9- 150 درهم إماراتي(783 جنيه مصري) - GA3 

10- 100 درهم إماراتي(522 جنيه مصري) - GA4

11- 50 درهم إماراتي(261 جنيه مصري) - GA5

وستتراوح أسعار تذاكر الـVIP في مدرجات ملعب هزاع بن زايد بين 25 ألف درهم إلى 50 ألف درهم حسب مكان الجلوس في هذه الفئة.

مجلس أبو ظبي الرياضي الزمالك الأهلى كأس السوبر المصري كأس السوبر الامارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبيبي يا بابا.. مرتضي منصور يكشف كواليس لقائه بـ كهربا بعد الأزمة

نهائيًا .. حارس فاركو في الأهلي | وإعارة مصطفى شوبير

حكاية صورة لدينا الشربيني فجّرت غضب مفيد فوزي

كان غاضبا بشدة.. شوبير يكشف كواليس إخطار الأهلي لـ سواريش بالرحيل رسميا

ضربة موجعة لبيراميدز في ختام الدوري المصري

أخبار السوشيال: الخطيب يحسم الأمر حول عودة رمضان صبحي.. ومجدي عبد الغني يحذر جماهير الأهلي

جدي وبابا وجوز الست اللي ولدتني.. حكايات ميدوسا عن التحرش يشيب لها الرأس

حد يفضي البحر للمدام.. سيدة تثير الجدل بفيديو جديد من الساحل الشمالي..شاهد

ترشيحاتنا

يورونيوز: صدام حسين أخفي الطائرات العراقية تحت الرمال خلال الحرب ضد أمريكا

الزراعة: زيادة تنافسية الصادرات المصرية وإجراءات استباقية للتعامل مع الأزمات

سرقة منزل أوباميانج وساعة ليفاندوسكي.. ماذا يحدث في برشلونة؟

بسبب فيروس كورونا.. عدوى شائعة تنتشر بين الأطفال

التموين: مد فترة تسجيل رقم الهاتف على البطاقات.. فيديو

كيف مرض النبي ومات؟ الأيام الأخيرة في حياته وسر دفنه في اللحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جريئة.. شاهد|جويل مردينيان تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بقينا أخوات.. أسباب طلاق أورتيجا وزوجته كارولينا قنديل للمرة الثالثة

تان ومايوه.. ريم البارودي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

بهوت شورت.. شمس الكويتية تستعرض أنوثتها بإطلالة من تركيا

فيديو

لحظة انهيار مروان خوري من البكاء في جنازة جورج الراسي.. فيديو

فيفي عبده شكلها غريب.. فنانات ظهرن بدون مكياج.. شاهد

كريم الحسيني: هناك أعمال كنت أرى فيها تامر حسني أثناء كتابتها

أبدا مو قضاء وقدر.. شقيقة جورج الراسي تكشف السبب الحقيقي لوفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ