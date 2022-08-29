أستاذ طفيليات بجامعة القاهرة: صرصار البحر وجبة شهية ولا يسبب الأمراض

ناشدت الدكتورة نسرين عز الدين، أستاذ طفيليات الأسماك بجامعة القاهرة، المواطنين بتناول صرصار البحر المعروف بالجمبري الكذاب دون أي تخوف، مشددة على أن هذا النوع من الأسماك وجبة شهية.

ونفت "عز الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة Etc ، مساء اليوم الاثنين ، كل ما يتم تداوله بأن "الجمبرى الكداب" يتغذى على الطحالب، ويمتص السموم ويصيب الإنسان بالفيروسات.

وتابعت أستاذ طفيليات الأسماك بجامعة القاهرة، "لا يعقل أن يصيب صرصار البحر الإنسان بالبلهارسيا، لأنه يعيش في مياة مالحة، أما البلهارسيا فتنقل من خلال الاستحمام بالترعة".