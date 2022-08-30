شركة إم جي تستعد لتصنيع سيارة Cyberster Roadster..تفاصيل

أكدت شركة إم جي البريطانية أنها ستقوم بتصنيع نسخة إنتاجية من سيارتها النموذجية المتطورة الكهربائية بالكامل التي تسمي Cyberster ، وهي لغة تصميم مستقبلية تلقي نظرة سريعة على مستقبل النقل الكهربائي، ونشرت الشركة صور أولى لهذا الطراز العصري الجديد.

سيارة أم جي Cyberster Roadster

تعتبر سيارة Cyberster Roadster هي إصدار رياضي إم جي وتم تصميمها من قبل بابين وتم إضافة مقعدين تم تطويرها بالارتكاز على الابتكار المشترك ما بين المستخدمين وشركة إم جي، وجرى عرضها للمرة الأولى سنة 2021، وهي تجمع بين تراث علامة إم جي العريق وخططها المستقبلية الطموحة.

وتم تطوير سيارة Cyberster بواسطة مركز تصميم سايك"SAIC Design Center" الشهير، وهي تستمد الإلهام من سيارة MGB Roadster الكلاسيكية، وتتمتع سيارة Cyberster بمظهر خارجي ذات ملامح مستقبلية، مع التركيز على العناصر الشبابية والدقة والجرأة في العديد من النواحي.

سيارة أم جي Cyberster Roadster

تأتي سيارة إم جي Cyberster بتصميم مميز بسبب احتوائها علي أضواء أمامية، بالإضافة إلي تصميم نحيف للشبك والأبواب .



أما بالنسبة إلي الخلف تقدم سيارة Cyberster باللمسات تصميمية من الفنون المعاصرة والعلم البريطاني، مما يمنح الجهة الخلفية للسيارة شكل وإحساس فريد، فيما يعزز الجناح الخلفي الملتف للأعلى القدرات الديناميكية للسيارة للحد الأقصى.

Cyberster Roadster

والجدير بالذكر مشروع سيارة Cyberster هو عبارة عن تعاون وثيق بين المستخدمين والمصممين لدى إم جي، مع هدف طرح سيارة رودستر الرياضية الجديدة وتوفير تجربة سيارة شخصية تتوافق مع نمط الحياة، ولقد تحقَق هذا الأمر عبر إنشاء إم جي لمؤسسة ابتكار مشترك هي الأولى من نوعها، وبعد الأخذ ضمن التصميم بآراء المستخدمين وخبراء التصميم، وتم ابتكار 25 عنصر أساسي و97 عنصر فرعي في السيارة بشكل مشترك.