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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد الصناعات: المستوردون خسروا كثيرا بسبب الاعتمادات المستندية.. فيديو

الدكتور محمد البهي٫
الدكتور محمد البهي٫ عضو اتحاد الصناعات

أكد الدكتور محمد البهي٫ عضو اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات٫ أن إدارة السياسات النقدية تكون مسألة معقدة في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة.

وأضاف الدكتور محمد البهي٫ عضو اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة”٫ المذاع عبر فضائية “المحور”٫: “فكرة الاعتمادات المستندية عفى عليها الزمن ولم يعد يستخدمها أحد لأن العالم يتعامل أون لاين حاليا أو عن بعد”٫ لافتا: “قطاع الصناعة والمستوردين خسروا كثيرا بسبب الاعتمادات المستندية”.

 

وقف تحويل العملة

وأشار الدكتور محمد البهي٫ عضو اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات: “هناك دول كثيرة ومنها دول شرق آسيا ترفض فكرة الاعتمادات المستندية لأن أي خطأ بسيط مادي في الاعتمادات يوقف تحويل العملة”٫ مضيفا: “الاعتمادات المستندية تستغرق وقت طويل وذلك من الممكن أن يسبب تكلفة أموال تحمل على المنتج النهائي وإيضا على المستهلك الأخير”.

 

اتحاد الصناعات عضو اتحاد الصناعات محمد البهي السياسات النقدية الأزمات العالمية الضرائب

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