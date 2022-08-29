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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محسن محيي الدين: لا أتمنى عودة حلا شيحة وحنان ترك للفن

محسن محي الدين وحلا
محسن محي الدين وحلا شيحة وحنان

قال الفنان محسن محيي الدين إن فترة اعتزاله التمثيل كانت مرحلة مهمة، أتاحت له عمل وقفة مع النفس للتعلم والتفكير.

 

وأضاف محسن محيي الدين خلال استضافته في برنامج "اسألني" المذاع عبر قناة CBC: بعد عودتي للتمثيل وضعت لنفسي شروطا في الأدوار التي أقبلها، منها هل الدور يفيد الناس أم لا.

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وتابع محسن محيي الدين: اعتزال أي فنان قد يكون لعمل مراجعة لمسيرته، أو إذا تعرض للنسيان وقلة الأدوار المعروضة عليه، كما حدث مع عدد من عمالقة الفن.

وردا على سؤال هل تتمنى عودة الفنانتين المعتزلتين حلا شيحة وحنان ترك للتمثيل؟ قال: "طالما معتزلات حاجة جميلة، وأي فنان اعتزل لا أتمنى إنه يرجع، لأن الفن مبقاش موجود زي الأول".

مسلسل ريفو

يذكر أن محسن محيي الدين عرض له مؤخر عبر منصة Watch It مسلسل "ريفو"، بطولة صدقي صخر، أمير عيد، ركين سعد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، سارة عبد الرحمن، مينا النجار، تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

 

كما خاض محسن محيي الدين السباق الرمضاني الماضي من بمسلسل "ملف سري"، بطولة هاني سلامة، وعائشة بن أحمد، وشيرين، وماجد المصري، ونضال الشافعي، وصبا الرافعي، ودنيا عبد العزيز، ومحسن محيي الدين، وإيهاب فهمي، وإدوارد، ورحمة حسن، ودينا، ومادلين طبر، وكارولين عزمي، ونبيل عيسى، نور محمود، مهند حسني، عمر زكريا، محمود حجازي، والمسلسل من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.

محسن محي الدين والحجاب:

كشف محسن محيي الدين أسباب خلع الفنانات المعتزلات للحجاب، مشيرًا إلى أن الفنانات يضطررن للعودة للعمل لأسباب مادية.

 

وقال محسن محيي الدين، في حواره مع الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامج "نص الكلام" المذاع على قناة "النهار": "ليس من حق أحد أن يقرر عن الآخر، وأغلب الفنانات عايشين لوحدهم، ومن الذي يصرف عليهن من الناحية المادية؟ منهن مطلقات وأزواجهن متوفين".

 

 

وأضاف محيي الدين: عند اعتزال الفنانة وتلتزم بالحجاب "لازم يكون في قوة مادية تصرف، على هذا الأساس ومن ضمن الأسباب رجوع الفنانة للعمل هو العائد المادي".

 

وأردف: "ليس من حقي أن أحكم على أحد أنا مش ربنا عشان أقول ده صح أو غلط لأن لو أنا حطيت نفسي حكم ممكن أقع أنا في هذا الأمر وأمتحن فيه".

محسن محيى الدين حلا شيحة حنان ترك مسلسل ريفو الحجاب محمود حجازي

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