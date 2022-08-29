حسام بدراوي: الرئيس السيسي واجه العشوائيات وتوسع في الزراعة

قال الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، إنه لابد من وجود فرص جاذبة للاستثمارات واستدامة في القوانين، واستثمار رجال الأعمال الأجانب في الأسهم؛ فمصر في حاجة لاستثمار أجنبي مباشر.

وأضاف الدكتور حسام بدراوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه لابد من تجهيز شباب مصر لخلق فرص عمل لهم في أوروبا وفقًا لمواصفاتهم، مؤكدًا أن الأزمة الاقتصادية العالمية حول العالم كبيرة جدًا؛ وهي أزمات تحتاج لفرق جديدة لحلها.

وتابع المفكر السياسي، أن استدامة التنمية تحتاج لعمل جديد، ونظام العدالة لابد أن يُناقش في إطار المتخصصين، موجهًا الشكر للرئيس السيسي على مواجهة العشوائيات والتوسع في الزراعة، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية.

وأوضح الدكتور حسام بدراوي، أن شبابنا وأطفالنا أفضل كثيرًا مما نتصور ونستطيع بناء طفرة عليهم خلال السنوات العشر المقبلة، لافتًا إلى أنه لابُد من معالجة المعاملة السيئة التي يُعامل بها السائحين. وعن الحوار السياسي، أكد أن هناك معوقًا أمام هذا الحوار وهو الإسلام السياسي، والناصريون قفزوا على الحوار الوطني.

مصر بها إمكانات رائعة منها اكتشاف الغاز والقدرة على إنتاج الطاقة

ولفت المفكر السياسي، إلى أن مصر بها إمكانات رائعة منها اكتشاف الغاز والقدرة على إنتاج الطاقة، ومحطة الكهرباء الشمسية في أسوان لأنها مشروع مُبهر، لافتًا إلى أن المسؤول التنفيذي هو الأدرى بالملف المنوط به وليس أحد آخر.

وأكد الدكتور حسام بدراوي، أنه على ثقة أننا نملك قائدًا يعمل من أجل حماية حقوق مصر المائية، ومشروع قناة السويس يجب أن يكون مشروع مصر الرئيسي إلى جانب تصدير الغاز إلى أوروبا وحماية الموارد المائية والتحلية والطرق والأنفاق والموانئ والمطارات.

وأشار إلى أنه لن يخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفًا: «بشتغل على سياسات بشكل عام، وبكتبه وأبعته للمسؤولين؛ ولكني خارج الإطار التنفيذي في كل شئ، وليّ رأي في تجربة التأمين الصحي فهي مسألة مالية؛ ولا علاقة لها بالرعاية الصحية».