رامى صبرى يشارك جمهوره بصورة من إجازته الصيفية

شارك المطرب رامي صبري جمهوره بصورة له من اجازتة الصيفية ، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وظهر رامى صبرى فى الصورة على شاطئ البحر ، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه .

يتعاون المطرب رامى صبري مع الدي جي العالمي أحمد عادل الشهير بــ" سى كى DJ CK " ، في أغنية جديدة سيتم طرحها خلال بداية شهر نوفمبر.

وكانت قد حققت أغنية "أنتي جنان" للفنان رامى صبري 5:4 مليون مشاهدة؛ وذلك بعد طرحها بيومين فقط على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات (يوتيوب).

"أنتي جنان" من كلمات الشاعر إسلام الجريني، وألحان الملحن تيام علي، وتوزيع جلال الحمداوي.