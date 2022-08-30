التعليم تتابع وصول أوراق الأحياء والاستاتيكا والفلسفة للجان الدور الثاني للثانوية العامة

تتابع الآن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وصول أوراق أسئلة امتحانات الأحياء ، والاستاتيكا ، والفلسفة إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022

ويتم نقل أوراق أسئلة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 في حراسة الجهات الأمنية داخل صناديق معدنية مغلقة بأقفال رقمية.

وتشهد لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 اليوم الثلاثاء الموافق 2022/8/30 اداء امتحان الاحياء لطلاب علمي علوم بإجمالى 9 آلاف و611 طالبا/ طالبة

كما تشهد لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 قيام طلاب شعبة علمي رياضة بآداء امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالى عدد ألفان و823 طالبا/ طالبة، كما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الفلسفة والمنطق بإجمالى عدد 4 آلاف و745 طالبا/ طالبة

و يؤدي في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 ايضا اليوم طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبتى العلوم والرياضيات مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء)، كما يؤدى طلاب المكفوفين الامتحان في مادة التاريخ (ورقة ثانية).

ويعد اليوم الثلاثاء هو آخر يوم في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 بالمدارس العادية ومدارس المتفوقين ، حيث انطلقت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 منذ يوم من السبت 20 أغسطس 2022 ، واستمرت وفقا لـ جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 يوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022.

وقد شهدت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 منذ يومها الاول استمرارا لظاهرة الغش الالكتروني بعد توزيع اوراق الاسئلة في اللجان ، حيث مازال بعض الطلاب يتمكنون من تصوير الامتحان وإرساله لجروبات الغش على تليجرام ليتم تبادل الإجابات .

ومن جانبها تعلن وزارة التربية والتعليم يوميا في بياناتها الرسمية التي تصدر بعد كل امتحان ، عن تمكن فريق مكافحة الغش الإلكتروني من ضبط عدد من حالا الغش الالكتروني مشددة على انها تتخذ الاجراءات القانونية ضد هذه الحالات وتطبق عليهم عقوبات قانون الغش