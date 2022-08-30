استشاري التغذية العلاجية: صرصار البحر يسبب التسمم وأضرارا على الكبد والكلى.. فيديو

أكدت دكتورة أماني رجب، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، أنه نحذر من تناول الجمبري الكذاب، خاصة أنه موجود في الترع والبحيرات الصغيرة، معلقا "أن ما يطلق عليه "صرصار البحر أو النيل"، يتغذى على الطحالب والفيروسات الموجودة في المياة، والانسان لو تناولها تدمر حياته تماما".

وقالت أماني رجب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، انه لا بد أن يكون هناك وعي صحي للمواطن فيما يتناوله، لأن صرصار البحر يسبب أضرار على الكبد والكلى ويسبب تسمم.

وتابعت استشاري التغذية العلاجية، أن صرصار البحر غير أمن للتناول الأدمي، مؤكدا أن شكله مختلف عن “الجمبري العادي”، خاصة أن صرصار البحر به تعرجات ومفصلات.