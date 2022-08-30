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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فرقة رضا في ختام برنامج صيف الإنتاج الثقافي بساحة الهناجر

فرقة رضا للفنون الشعبية
فرقة رضا للفنون الشعبية

ضمن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، تقدم فرقة رضا للفنون الشعبية حفلتين يومى الثلاثاء والأربعاء ٣٠ و٣١ أغسطس الجارى، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

 

تفاصيل استعراضات فرقة رضا 

وتقدم فرقة رضا التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، مجموعة متميزة من أشهر استعراضاتها، لرائد استعراضات الفن الشعبى الفنان محمود رضا على أنغام الموسيقار على إسماعيل، بإشراف الفنانة إيناس عبد العزيز مدير عام الفرقة.

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يشار إلى أن الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، كانت قد وافقت على أن يقدم القطاع برنامج “صيف قطاع الإنتاج الثقافى” مجانا للجمهور، فى الفترة من ٢٣ حتى ٣٠ أغسطس الجارى، يوميا فى الثامنة مساء، وذلك انطلاقا من وصول الثقافة والفن لكل الأسر المصرية بمختلف فئاتها.

 

فرقة رضا محمود رضا وزيرة الثقافة المخرج خالد جلال رضا للفنون الشعبية

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