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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

صفقات الأهلي المنحوسة.. 3 لاعبين مهددون بفشل الانتقال رغم التوقيع| من هم؟

صفقات الأهلي
صفقات الأهلي

صفقات النادي الأهلي مهددة بالفشل خلال الميركاتو الصيفي الحالي 2022، وذلك بعدما تم الإعلان عن عدد من الصعوبات التي تواجه اللاعبين المقرر انتقالهم إلى الأهلي ما بين سوء الحظ والهروب.

ليس بالطبع جميع صفقات الأهلي مهددة بالفشل، حيث نجح المارد الأحمر في حسم بعض منها، إلا أن هناك 3 صفقات مهمة لم يتم حسمها بشكل نهائي وقد لا يُكتب لها النجاح.. فمن هي هذه الصفقات؟

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1- جلال الدين مشاريبوف

أولى صفقات الأهلي التي اقتربت من الفشل، هي صفقة الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف لاعب نادي النصر السعودي، وذلك بعدما أكد مسلي آل معمر، رئيس النصر، فشل صفقة انتقال اللاعب إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جلال الدين مشاريبوف

وقال آل معمر في تصريحات أبرزها موقع “سعودي سبورت”:" مشاريبوف سيبقى مع النصر، إلا إذا حدث تطورات جديدة في الأيام المقبلة، ولكنه حتى الآن باقٍ معنا"، وهو ما أكده اللاعب أيضا.

وكان الإعلامي هاني حتحتوت، قد أكد أن النادي الأهلي تراجع عن صفقة التعاقد مع جلال الدين مشاريبوف، بعدما أظهرت الفحوصات الطبية، إصابة اللاعب بانزلاق غضروفي.

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كيتا بالدي

2- كيتا بالدي

ارتبط اسم السنغالي كيتا بالدي لاعب نادي كالياري الإيطالي، بالانضمام إلى الأهلي وبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قبل أن يصدم وكيل أعمال اللاعب الناديين ويعلن انتقاله لناد جديد.

وأكد فيديريكو باستوريلو، وكيل الدولي السنغالي، كيتا بالدي، أن اللاعب أصبح قريبًا للغاية من الانضمام إلى سبارتاك موسكو الروسي.

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وفي تصريحات نقلها موقع "365Fans" الروسي، أكد باستوريلو وكيل المهاجم صاحب الـ27 عامًا، بأن كيتا بالدي سينضم إلى سبارتاك موسكو، وسيطير قريبًا إلى العاصمة الروسية، للخضوع إلى الفحص الطبي خلال أيام قليلة.

محمد صبحي

3- محمد صبحي

أصبح انتقال محمد صبحي، حارس مرمى فاركو، إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، هو الآخر مهدد بالفشل بعد قرار المحكمة الرياضية “ كاس ” بوقف القيد في فاركو .

وأعلنت المحكمة الرياضية الدولية رسميا أمس إيقاف القيد في فاركو لفترتين متتاليين وذلك بسبب ضم سيف تيري مهاجم المريخ السوداني دون موافقة ناديه.

وبهذا الحكم، لن ينجح نادي فاركو في إجراء صفقات لتعويض رحيل محمد صبحي، خاصة وأنه الحارس الأساسي للفريق، والذي يتم الاعتماد عليه بشكل تام في قيادة الفريق .

وكانت الأيام الماضية شهدت دخول الأهلي في مفاوضات جادة مع صبحي لضمه بعد المستويات المميزة التي يقدمها الحارس مع فريقه.

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