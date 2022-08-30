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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 17 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية بديرمواس

حملات تموينية
حملات تموينية

تواصل الوحدة المحلية لمركز دير مواس بالمنيا ، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية من خلال المرور الميداني على المخابز البلدية والأسواق ، للتأكد من جودة المعروضات من السلع الغذائية على المواطنين ، حرصاً على تحقيق عملية الانضباط وتطبيق احكام القانون حيال المخالفين .

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات المرورية على المخابز البلدية والأسواق ،و الاستمرار في تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة، للقضاء على ظواهر الغش التجاري والتلاعب بقوائم الأسعار.

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من جانبه، أوضح عامر طه رئيس مركز دير مواس، أن الحملات أسفرت عن تحرير 17 مخالفة من خلال المرور على المخابز البلدية بالمركز، حيث تنوعت المخالفات ما بين (خبز ناقص الوزن – غير مطابق للمواصفات – عدم الإعلان عن الاسعار – نظافة – عدم إعطاء بون صرف)، مؤكداً  اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تحرير محاضر بالمخالفات الواقعة.

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