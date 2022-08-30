نائب محافظ المنيا يتابع منظومة الاشتراطات البنائية بالمركز التكنولوجي بالمنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد ابوزيد، بمتابعة منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجه إصدار التراخيص الخاصة بالبناء، وإيجاد حلول سريعة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتسهيل على المواطنين في تقنين أوضاعهم مع الدولة.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تابع نائب محافظ المنيا، خلال جولة تفقدية على المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع للوحدة المحلية لمركز المنيا، مدى الالتزام بتطبيق منظومة العمران الجديدة والاشتراطات البنائية، وذلك بحضور الدكتور محمد حلمى، رئيس مركز ومدينة المنيا ومحمد زين مدير المركز التكنولوجي بالمحافظة .

راجع نائب المحافظ، تقارير رخص البناء والهدم وصلاحية الموقع وشهادات المتغيرات المكانية، موجهاً بضرورة الانتهاء من الطلبات المتأخرة، والتواصل المباشر مع طالبي استصدار رخص البناء من أهالي المركز، لمراجعة الأوراق والمستندات المقدمة منهم لاستيفاء الإجراءات الخاصة باستصدار رخص البناء، تيسيرا على المواطنين ولتسريع وتيرة العمل لتحقيق الأهداف المطلوبة لحوكمة منظومة العمران الجديدة، كما حرص نائب المحافظ على فتح نقاش مع المواطنين لقياس مدى رضائهم عن الخدمة المقدمة لهم داخل المركز التكنولوجي.