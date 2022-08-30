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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

صدمة مزدوجة| إصابة النني تورط آرسنال وقرار عاجل من فيتوريا

محمد النني لاعب فريق
محمد النني لاعب فريق آرسنال

وضعت إصابة الدولي المصري محمد النني لاعب فريق آرسنال، الجهاز لفريق للجانرز بقيادة الإسباني ميكيل أرتيتا، في مأزق، بعد أيام قليلة من انطلاق مسابقة الدوري الإنجليزي.

ووفقا لتقارير صحفية إنجليزية، فإن محمد النني سيغيب عن آرسنال لمدة طويلة، بسبب تعرضه لإصابة قوية أمام فولهام في الجولة الماضية من مسابقة البريميرليج.

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ولم توضح التقارير تفاصيل إصابة محمد النني، أو مدة الغياب عن صفوف آرسنال، ومن المقرر أن يعلن نادي آرسنال خلال الساعات المقبلة عن كافة التفاصيل.

آرسنال في ورطة:

وضعت إصابة محمد النني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال في ورطة، في ظل إصابة الغاني توماس بارتي وغيابه أيضا الفريق.

ويعاني آرسنال من أزمة في خط وسط الملعب، وسيضطر النادي الإنجليزي إلى ضم لاعب وسط قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية “حسبما أشارت صحيفة ذا أثلتيك الإنجليزية”.

ولن يستطيع آرسنال ضم صفقة قوية في مركز خط الوسط، خاصة مع انطلاق الدوريات الخمس الكبرى فى أوروبا.

وجدد محمد النني تعاقده مع آرسنال “مؤخرا” لمدة موسم واحد، حيث ينتهي عقده مع الجانرز في 30 يونيو من عام العام المقبل.

النني وأرتيتا

 

قرار عاجل من فيتوريا:

خرج محمد النني من حسابات روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، بعد إصابته مع آرسنال وتأكد غيابه لفترة طويلة.

وقرر فيتوريا البحث عن بديل لـ محمد النني، بعد غيابه رسميا عن المعسكر القادم.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر وديتين في شهر سبتمبر المقبل، ضمن الأجندة الدولية.

ويعد محمد النني ضمن قوام منتخب مصر الأساسي، حيث يشارك بصفة أساسية في تشكيلة الفراعنة تحت قيادة جميع الأجهزة الفنية للمنتخب الوطني في الفترة الأخيرة.

وتعاقد منتخب مصر “مؤخرا” مع روي فيتوريا لمدة 4 سنوات، خلفا لـ إيهاب جلال.

روي فيتويا

 

أرقام محمد النني:

شارك محمد النني في مباراة واحدة مع آرسنال في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، كانت أمام فولهام في الجولة الماضية، وتعرض لإصابة قوية.

إجمالا لعب محمد النني 148 مباراة بقميص نادي آرسنال، سجل خلالها 5 أهداف، وصنع 10 آخرين.

خاض محمد النني 91 مباراة بقميص منتخب مصر الأول، سجل 8 أهداف.

ويشارك محمد النني بقميص منتخب مصر الأول منذ 13 سبتمبر من عام 2011.

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