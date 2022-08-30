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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كاش مايوه.. مريهان حسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. صور

مريهان حسين
مريهان حسين

خطفت الكثير من المشاهير ونجمات الفن  الأنظار خلال الأيام الماضية ببعض الإطلالات الصيفية الجريئة ومشاركة متابعيهم ،خلال إستمتاعهن بالأجازة الصيفية على مختلف الشواطئ كان آخرهن الفنانة مريهان حسين 

ولفتت الفنانة مريهان حسين الأنظار بإطلالة على البحر بمايوه بحر ملفت ومنقوش بالورود الخضراء  ونسقت معه  كاش مايوه باللون الأخضر الغامق  وهي من الألوان التي تتصدر أحدث صيحات موضة صيف 2022.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد ميرهان حسين على تسريحات الشعر البسيطة ومكياج بألوان هادئة واعتمدت ميرهان حسين على خصلات شعرها الكيرلي المنسدلة على كتفيها،

وتألقت الفنانة ميرهان حسين، في عدد من المسلسلات الفترة الأخيرة منهم نصيبي وقسمتك" و مسلسل "نقل عام" وحاليا تشارك الفنانة ميريهان حسين، كبطلة  لمسلسل "الونش" امام النجم محمد رجب.

الإطلالات الصيفية الإطلالات الصيفية الجريئة مريهان حسين الفنانة مريهان حسين اطلاله جريئه

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