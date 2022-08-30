عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت: إطلاق وحدة اقتصادية لدعم وجذب الاستثمارات لمواكبة رؤية 2035

صدى البلد

أطلق مجلس الوزراء الكويتي، الوحدة الاقتصادية الاستشارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الجهات ذات الطابع الاقتصادي والاستثماري لتبني نهج متطور لدعم الاقتصاد الوطني والعمل على جذب الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة وتعزيز دور القطاع الخاص بما يواكب رؤية الكويت 2035. 
وقال رئيس ديوان رئيس الوزراء الكويتي عبد العزيز الدخيل، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن الوحدة ستتولى مهام مراجعة وتطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية والمالية والتنموية وتصويبها نحو تحقيق رؤية الكويت 2035 وسبل تنويع القاعدة الاقتصادية والايرادات العامة غير النفطية علاوة على مناقشة الخريطة الاستثمارية الوطنية وما تتضمنه من طرح فرص استثمارية للمستثمر الوطني والأجنبي.
وأشار الدخيل إلى أن الوحدة ستعمل على توثيق الروابط بين المؤسسات الاقتصادية والمالية والتنموية والتشغيلية وتوحيد جهودها لتعزيز التنمية الاقتصادية في الدولة، مشيرا إلى أنها ستناقش سبل تحسين بيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يعزز من دورها الريادي في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة.
وأكد الدخيل أن الوحدة ستبذل عناية واهتماما لإرساء مبدأ الأمن الاقتصادي الوطني لتوفير بيئة اقتصادية آمنة ومحفزة للنمو والاستثمار ومكافحة كافة الظواهر السلبية على الاقتصاد الوطني.
من جانب آخر، أكد الدخيل أن إطلاق الوحدة جاء ترجمة لاستراتيجية الديوان التي أطلقت العام الماضي ومتسقا مع أهدافها الاستراتيجية في دعم قرارات وأعمال رئيس مجلس الوزراء لبناء اقتصاد وطني محفز للاستثمار بقاعدة إنتاجية متنوعة تعزز من فرص تحسين أداء الكويت ضمن المؤشرات العالمية ومسارا نحو تسريع وتيرة العمل لتحقيق رؤية دولة الكويت 2035. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا مباشر الأن (1-0) في الدوري

الذهب ينهار إلى مستويات تاريخية.. وهذا سعر الجرام عيار 21 اليوم

صورة جابت أجلهم.. حادث حريق الإسكندرية يثير السوشيال ميديا

هزيل ومنهار.. تفاصيل حالة قاتل نيرة أشرف بعد 70 يوما داخل السجن

هيلبس أبيض| صور مسربة لقميص الأهلي الجديد تثير الجدل.. ما حقيقتها ؟

أسعار البنزين الجديدة في مصر.. التوقعات تصدم المصريين قبل إعلان أكتوبر

خليفة سواريش.. مفاجأة بشأن موقف كيروش من تدريب الأهلي |خاص

تقارير سعودية: التعاون يستغنى عن مصطفى فتحي لـ الأهلي

ترشيحاتنا

نصيحة بعدم الشراء.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أمريكا تسجل أول حالة وفاة بـ جدري القرود.. والسلطات تفتح تحقيقات

طبق كفتة وفراخ وحمام بـ 35 جنيها فقط.. حقيقة الصورة المتداولة لأرخص وجبة

استمعوا لنا لمعرفة الحقيقة.. ما سبب استياء الرئيس التونسي من مسؤولين أمريكيين؟

فرنسا تطرد إماما مغربيا مقربا من جماعة الإخوان المسلمين

الكزبرة والموز.. أطعمة تزيد من الوزن في فترة قصيرة| ابتعد عنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ المهام المكلفة بها

بخلخال ونظارة.. شاهد إطلالة لافتة للمطربة أنغام على البحر

أبكت الملايين .. أردنية تتصدر التريند بسبب سندوتشات الشاورما | القصة الكاملة

التاتو يغطي جسمها.. أجرأ إطلالات ميرهان حسين في العلمين

فيديو

فتاة تستغيث بالدموع بسبب مطعم شاورما لإسعاد والدها.. ماذا فعلت؟

وزير الدفاع: القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ المهام المكلفة بها

لتجنب الكوارث الصحية ..خبيرة تغذية توضح الطريقة الأمثل لتجميد الثمار

التعليم باظ.. هجوم عنيف على مدرس لغة عربية بسبب أغنية عود البطل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

اﻟﻤﺰﻳﺪ