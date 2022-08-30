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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللجنة الأولمبية تعتمد فوز مجلس إدارة المصري برئاسة كامل أبو علي

النادي المصري
النادي المصري

اعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية فوز مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي بالتزكية في الدوري الانتخابية 2022-2026.

 


اللجنة القضائية: فوز مجلس إدارة المصري برئاسة كامل أبو علي بالتزكية

 

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية للنادي المصري نتيجة التصويت في انتخابات مجلس إدارة النادي المصري للدورة الانتخابية 2026/2022  بإعلان فوز مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي بالتزكية بعد حصولهم على أغلبية أصوات الحضور ، حيث جاءت  نتائج التصويت على النحو التالي : 
عدد من لهم حق التصويت 6913  عضوًا
عدد الذين أدلوا بأصواتهم :  2841 صوتًا
عدد الأصوات الصحيحة 2789 صوتًا
عدد الأصوات الباطلة  52 صوتًا 
عدد الأصوات الموافقة  2728 صوتًا
عدد الأصوات  الرافضة 61 صوتًا
وبناءً عليه تم اعتماد فوز المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة بالتزكية  وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 ، ولائحة النظام الأساسي للنادي المصري  المعتمدة بقرار اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 76 لسنة 2017 بعد عرض الأسماء على اجتماع الجمعية العمومية للنادي  لاعتماد فوز المرشحين بالتزكية.


فيما جاء التصويت على ميزانية النادي على النحو التالي :


عدد من لهم حق التصويت 6913 عضوًا 
إجمالي الأصوات : 2841 صوتًا .
عدد الأصوات الصحيحة 2802 صوتًا
عدد الأصوات الباطلة 39 صوتًا
عدد الأصوات التي وافقت على  الميزانية 1416 صوتًا .
عدد الأصوات التي  رفضت الميزانية 1386 صوتًا.
ليتم بذلك إعلان موافقة الأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين لاجتماع الجمعية العمومية على اعتماد  الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022.

اللجنة الاولمبية المصرية النادي المصري كامل أبو علي الجمعيه العموميه الدوري الانتخابية

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