اللجنة الأولمبية تعتمد فوز مجلس إدارة المصري برئاسة كامل أبو علي

اعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية فوز مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي بالتزكية في الدوري الانتخابية 2022-2026.



اللجنة القضائية: فوز مجلس إدارة المصري برئاسة كامل أبو علي بالتزكية

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية للنادي المصري نتيجة التصويت في انتخابات مجلس إدارة النادي المصري للدورة الانتخابية 2026/2022 بإعلان فوز مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي بالتزكية بعد حصولهم على أغلبية أصوات الحضور ، حيث جاءت نتائج التصويت على النحو التالي :

عدد من لهم حق التصويت 6913 عضوًا

عدد الذين أدلوا بأصواتهم : 2841 صوتًا

عدد الأصوات الصحيحة 2789 صوتًا

عدد الأصوات الباطلة 52 صوتًا

عدد الأصوات الموافقة 2728 صوتًا

عدد الأصوات الرافضة 61 صوتًا

وبناءً عليه تم اعتماد فوز المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة بالتزكية وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 ، ولائحة النظام الأساسي للنادي المصري المعتمدة بقرار اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 76 لسنة 2017 بعد عرض الأسماء على اجتماع الجمعية العمومية للنادي لاعتماد فوز المرشحين بالتزكية.



فيما جاء التصويت على ميزانية النادي على النحو التالي :



عدد من لهم حق التصويت 6913 عضوًا

إجمالي الأصوات : 2841 صوتًا .

عدد الأصوات الصحيحة 2802 صوتًا

عدد الأصوات الباطلة 39 صوتًا

عدد الأصوات التي وافقت على الميزانية 1416 صوتًا .

عدد الأصوات التي رفضت الميزانية 1386 صوتًا.

ليتم بذلك إعلان موافقة الأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين لاجتماع الجمعية العمومية على اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022.