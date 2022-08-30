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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

السيرة الذاتية للمستشار عدلي زايد رئيس النيابة الإدارية الجديد

المستشار عدلي عبد
المستشار عدلي عبد الفتاح جاد

تولي المستشار عدلي عبد الفتاح جاد رئاسة هيئة النيابة الادارية بقرار جمهوري اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية اليوم وذلك خلفًا  للمستشار عزت أبو زيد - رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي يكتمل عطائه نهاية أغسطس الجاري.

المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية

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و المستشار  عدلي عبد الفتاح جاد زايد من مواليد ٤ / ١٢ / ١٩٥٢، وحاصل على ليسانس الحقوق عام ١٩٧٤ من كلية الحقوق - جامعة عين شمس بتقدير عام جيد جدًا.

و التحق  بالنيابة الإدارية عام ١٩٧٦ متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة، حيث تولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية، ومنها نيابة بنها ، نيابة الإسكندرية، نيابة طنطا، نيابة شبرا الخيمة،
كما عمل بإدارة الدعوى التأديبية بالقاهرة، والمكتب الفني بشبرا الخيمة، وأخيرًا مديرًا للمكتب الفني ببنها وعضوًا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

المستشار عدلي عبد الفتاح جاد للمستشار عدلي زايد هيئة النيابة الإدارية النيابة الإدارية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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