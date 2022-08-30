مش بيحب السفر.. ابنة نجيب محفوظ: كان حنين ورفض يسافر لاستلام نوبل

وجهت أم كلثوم نجيب محفوظ، ابنه الأديب الراحل نجيب محفوظ،رسالة إلى والدها الراحل في ذكرى رحيله الـ 16.

وقالت أم كلثوم نجيب محفوظ في تصريحات تليفزيونية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إن سي":" أبعث رسالة حب لوالدي كان أب حنين وجميل ".

وأضافت ام كلثوم نجيب محفوظ:" والدي كان متسامح معنا ومع الناس كلها"، مضيفة:" مكنتش ناوية أعمل مذكرات عن والدي لكني نويت أكت إزاي والدي كان أب جميل ".

وعن كواليس استلام جائزة نوبل، قالت أم كلثوم،:" والدي محبش يستلم جائزة نوبل لأنه لا يحب السفر وكان عايزني اروح أنا وأختي لاستلام الجائزة ".