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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش بيحب السفر.. ابنة نجيب محفوظ: كان حنين ورفض يسافر لاستلام نوبل

نجيب محفوظ
نجيب محفوظ

وجهت أم كلثوم نجيب محفوظ، ابنه الأديب الراحل نجيب محفوظ،رسالة إلى والدها الراحل في ذكرى رحيله الـ 16.

 

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وقالت أم كلثوم نجيب محفوظ في تصريحات تليفزيونية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إن سي":"  أبعث رسالة حب لوالدي كان أب حنين وجميل ".

 

وأضافت ام كلثوم نجيب محفوظ:"  والدي كان متسامح معنا ومع الناس كلها"، مضيفة:"  مكنتش ناوية أعمل مذكرات عن والدي لكني نويت أكت إزاي والدي كان أب جميل ".

 

وعن كواليس استلام جائزة نوبل، قالت أم كلثوم،:" والدي محبش  يستلم جائزة نوبل لأنه لا يحب السفر وكان عايزني اروح أنا وأختي لاستلام الجائزة ".

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