عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتعزيز العلاقات التجارية

بعد بيلوسي .. حاكم ولاية أريزونا الأمريكية يصل إلى تايوان

حاكم ولاية أريزونا
حاكم ولاية أريزونا الأمريكية دوج دوسي

وصل حاكم ولاية أريزونا الأمريكية، دوج دوسي، إلى تايوان، أمس الثلاثاء، لبدء "مهمته التجارية" إلى أراضي الجزيرة وكوريا الجنوبية.
وذكرت قناة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن رحلة دوسي سوف تشمل اجتماعات مع رئيسة تايوان "تساي إنج ون" ووزير خارجية تايوان" جوزيف وو جاو شيه" والسفير الأمريكي فيليب سيث جولدبرج.
وأوضحت القناة الأمريكية أن دوسي يرمي من وراء الزيارة إلى تعزيز العلاقات التجارية بين أريزونا وتايوان مع التركيز بشكل خاص على تصنيع أشباه الموصلات.
ونقلت القناة عن دوسي قوله إن "أريزونا لديها علاقات ممتازة مع تايوان وجمهورية كوريا"، مشيراً إلى أن "الهدف من هذه المهمة التجارية هو نقل هذه العلاقات إلى المستوى التالي لتقويتها وتوسيعها وضمان أن تظل مثمرة للطرفين".
وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، قد زارت تايوان مطلع شهر أغسطس الجاري وأعقبها وفد من الكونجرس.

نانسي بيلوسي العلاقات التجارية ولاية أريزونا أريزونا ولاية أريزونا الأمريكية تعزيز العلاقات التجارية وزير خارجية تايوان تصنيع أشباه الموصلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحيد خليلوزيتش يكشف لـ صدى البلد حقيقة توليه تدريب الأهلي

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وايسترن كومباني (1-2) في الدوري

هزيل ومنهار.. تفاصيل حالة قاتل نيرة أشرف بعد 70 يوما داخل السجن

صرخة أم في الزاوية الحمراء: زوجي عاشر بنتي القاصر لمدة 60 شهر

بعد ولادتها.. كندا علوش تفاجئ متابعيها|شاهد

صورة ذكية كشفت الصفقة السرية.. محمد رضا بوبو في الأهلي| شاهد

خسارة كبيرة.. ما طبيعة إصابة محمد النني ومدة غيابه عن الملاعب ؟

تفاصيل خطة الزمالك لإنقاذ رحيل مصطفى فتحي لـ الأهلي

ترشيحاتنا

إصابة بنات أحمد زاهر وجدتهم بفيروس كورونا

ميار شريف تودع بطولة أمريكا المفتوحة للتنس من الدور الأول

سفير مصر في زيمبابوي يسلم «منانجوا» دعوة من السيسي لحضور قمة قادة العالم

أوغندا تعلن رغبتها لتأسيس شراكة مع مصر لتمكين الشباب وحماية الأطفال

منتخب مصر للناشئين يفوز على سوريا 5ـ0 ويلتقي المغرب بربع نهائي كأس العرب

تفاصيل خطة الزمالك لإنقاذ رحيل مصطفى فتحي لـ الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتاجة دعوة حلوة.. رسالة أم الستة أطفال بحريق شقة الإسكندرية قبل وفاتها

شاهد.. أسد يفتك برجل قفز داخل قفصه في غانا

تضرب النار عشوائيًا .. شاهد منتقبة تحمل السلاح في مظاهرات العراق

بفستان جريء.. مي عمر تستعرض جمالها بمشاركة متابعيها بفيديو جديد

فيديو

سأتبرأ منكم.. مقتدى الصدر ينهي فوضى العراق بكلمة لأنصاره

فتاة تستغيث بالدموع بسبب مطعم شاورما لإسعاد والدها.. ماذا فعلت؟

وزير الدفاع: القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ المهام المكلفة بها

لتجنب الكوارث الصحية ..خبيرة تغذية توضح الطريقة الأمثل لتجميد الثمار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

اﻟﻤﺰﻳﺪ