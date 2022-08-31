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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين : بوتين سيعزي أسرة جورباتشوف

بوتين
بوتين

أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين سيعزي أسرة الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف صباح اليوم الأربعاء.
وقال بيسكوف إن بوتين سيوجه برقية التعزية الرسمية إلى ذوي ميخائيل جورباتشوف صباح الأربعاء.
يذكر أن ميخائيل جورباتشوف الذي قاد الاتحاد السوفيتي بين 1985 و1991، وكان آخر زعيم له، والحائز على جائزة نوبل للسلام، قد توفي في موسكو مساء أمس عن عمر ناهز 92 عاما.
وكان جورباتشوف قد أصبح عضوا بارزا في الحزب الشيوعي. كما أصبح أصغر عضو في المكتب السياسي عام 1979، وفي عام 1985، تم تعيينه أمينا عاما للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي.
وفي 14 أكتوبر عام 1990، تم منحه جائزة "نوبل للسلام"، وذلك لـ "دوره في إحلال السلام، الذي تتمتع به اليوم أجزاء هامة من المجتمع الدولي".
ويلقي العديد من الروس باللوم عليه وعلى سياساته الإصلاحية في زوال الاتحاد السوفيتي وتفككه إلى جمهوريات منفصلة.
ويُنظر إليه في الغرب على أنه مهندس الإصلاح الذي خلق الظروف لنهاية الحرب الباردة في عام 1991، وقت التوترات العميقة بين الاتحاد السوفيتي والدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا.
واشتهر جورباتشوف،بتبني سياسة الانفتاح على العالم وتقاربه مع الغرب، لكنه لم يكن قادرا على منع انهيار بلاده وتفككها عام 1991.

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