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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

سابه غرقان في دمه.. تفاصيل مصرع اليوتيوبر "أحمد ميرندا"|وانهيار والدته:عايزة حق ابني

حادث اليوتيوبر أحمد
حادث اليوتيوبر أحمد ميرندا والدته وصديقه

في حادث دهس أليم، لقي اليوتيوبر الشهير «أحمد ميرندا» مصرعه على أحد الطرق الرئيسية في المقطم بـ القاهرة أثناء عودته برفقة صديقه من مدينة الأسمرات.

يحكي «كريم أيمن» صديق ميرندا الذي كان برفقته على الاسكوتر الخاص به أثناء الحادث، لموقع صدى البلد عن تفاصيل الحادث الأليم الذي لقي فيه صديقه حتفه على أحد طرق المقطم.

تفاصيل الحادث..

يقول كريم: "احنا كنا بنروح نصور في الأسمرات دايمًا فـ واحنا راجعين بالاسكوتارين على طريق سريع أصلا ماينفعش إن أي حد فيه يركن ولا يمشي عكس، فجأة لقينا عربية في نص الطريق كانت راكنة على اليمين حب يلف عشان يمشي عكس، كسر علينا الطريق على طول، ماحدش فينا توقع إن ده يحصل وخبطنا".

ويضيف كريم متأثرًا: "ماوقفش حتى يبص علينا ولا يشيلنا"، مشيرًا إلى أن السائق هرب ونجا بفعلته، ولم يتم تحرير أية مخالفة ضده، بل تم تأييد المحضر على "أنه حادث" فقط وفقًا لرواية عائلة المجني عليه عند إطلاعهم على المحضر.

 

غموض يحيط بالحادث

والغريب أن العائلة حاولت الوصول إلى كاميرات المراقبة لتتبع الجاني لكن الثوان التي وقع فيها الحادث على طريق سريع بـ المقطم لم تكن موجودة، فقد أخبرهم صاحب المكان بأن "السيستم وقع".

 

عايزة حق ابني

وخلال البث المباشر مع موقع صدى البلد، دخلت والدة اليوتيوبر «أحمد ميرندا» في حالة انهيار مطالبة بـ "حق ابنها"، وعبرت عن حرقة قلبها أن يموت فقيدها على أحد الطرق ولا يتوقف حتى الجاني لمساعدته هو وصديقه قائلة: "كان يشيلهم حتى يوديهم مستشفى.. كنت سامحته".

جدير بالذكر أن أحمد ميرندا يمتلك قناة على اليوتيوب فيها أكثر من 800 ألف متابع، وتحمل مقاطع ساخرة ومواقف اعتاد تصويرها برفقة أصدقائه.

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