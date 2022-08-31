خبير : الأهرامات بناء سياحى مبهر وحلم كل سائح زيارته



علق الخبير السياحى وليد البطوطى بشأن دراسة دولية قالت إن الأهرامات وأبو الهول حلم كل مسافر يريد قضاء عطلة ممتعة.



وقال " البطوطى " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، إنه لايوجد أى مزار سياحى مبهر سوى الأهرامات وحلم حياة كل سائح زيارته هذه المعالم السياحية ، وهناك عدد من السياح يوفرون أموالا من عملهم للسفر إلى مصر وقضاء رحلة العمر إلى الاهرامات وأبو الهول وتكون من أساس زيارته الأهرامات ، الاقصر وأسوان .



وأضاف أن السياح من الصين إلى أمريكا وكافة دول العالم متيمون بالفرعون الذهبى توت عنخ آمون وكشف غموض أسرار إحدى عجائب الدنيا السبع وكافة الدراسات التاريخية أكدت أن بناة الأهرام هم القدماء المصريين عكس ما روج البعض ونسبته إلى حضارات أخرى خاصة أن هذه إدعاءات ليس لها أى أساس من الصحة ولا تمت للحقيقية بأى صلة .