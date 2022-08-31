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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يستقبل 75 مواطنا للاستماع لشكواهم بالديوان العام

لقاءات محافظ قنا
لقاءات محافظ قنا

واصل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام المحافظة استقبال ٧٥ مواطنا من أهالي المحافظة، لبحث شكواهم ووضع الحلول المناسبة لها، وذلك فى إطار حرصهم الدائم على الاستماع إلى شكاوى المواطنين عن قرب وبحث الحلول المناسبة لها .

 


استقبل محافظ قنا، ونائب المحافظ، والسكرتير العام كل مواطن على حدة، واستمعوا لشكواهم، ووعدوهم ببحث الشكاوى، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطن.

 

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وأكد محافظ قنا، أن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم يأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية و تكليفات رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

 

وأضاف الداودى، بأنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيداً على مبدأ سيادة القانون.

 

وأشار محافظ قنا، إلى أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيدا من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.

 

 

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