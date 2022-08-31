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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

مفاجآت هتبهرك.. لماذا يختلف معرض أهلا مدارس هذا العام عن سابقيه؟

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

معرض أهلا مدارس .. افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، المعرض الرئيسي لسلسلة معارض أهلا مدارس، والمقام بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة نصر.

خصومات تصل لـ50% بـ أهلا مدارس

رافق رئيس الوزراء كل من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من ممثلي الغرف التجارية، ومسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على تقديم مختلف صور الدعم الممكن؛ من أجل المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية؛ جراء التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمات المتعاقبة على مستوى العالم، والتي نتج عنها آثار اقتصادية سيئة طالت مختلف مناحي الحياة في دول العالم ومصر.

ولفت مدبولي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوجه دوما بضرورة استمرار إقامة مثل تلك المعارض، والتي تقدم العديد من المنتجات والسلع ومستلزمات المدارس ذات جودة عالية، بأسعار مخفضة على مختلف المعروضات.

ونوه رئيس الوزراء بوجود منتجات مستوردة بالمعرض، قائلا: "نحن كسوق تنافسي منفتحون على الأسواق الخارجية ولا نفرض أي قيود على المنتجات المستوردة"، مشيرا إلى "منافسة المنتج المحلي للسلع المستوردة".

ويرصد "صدى البلد"، أهم وأبرز المعلومات عن معارض "أهلا مدارس"، وأهم ما تحتوي هذه المعارض من خلال التقرير التالي:

أشار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى الأهمية الكبيرة التي تُوليها القيادة السياسية لإقامة معرض "أهلا مدارس"، وغيره من المعارض الأخرى، التي تقدم العديد من السلع والمنتجات للأسر المصرية بتخفيضات تقل عن الأسواق الأخرى في مختلف المناسبات؛ وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين.

وقال وزير التموين: يتم إقامة معرض "أهلا مدارس"، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، وبمشاركة كبريات الشركات المنتجة، إضافة إلى غرفة الصناعات الغذائية ‏والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ومن المقرر أن يمتد المعرض خلال الفترة من 1 سبتمبر ولمدة 10 أيام بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ‏ومتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر على مساحة 6000 متر، وذلك بمشاركة 199 عارضا متنوعا ما بين مستلزمات المدارس من أدوات كتابية ‏ومصنوعات جلدية من أحذية وحقائب مدرسية، وملابس جاهزة، وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب  ومستلزماتها، وأدوات التعقيم، والمشغولات اليدوية والبصريات وعيادات الأسنان ومعرض ذوي الهمم، بالإضافة إلى مشاركة عدد من البنوك لتسهيل الأمر على المواطن خلال تواجده بالمعرض.

توفر للشركات تكلفة الدعاية لمنتجاتها

وأضاف الدكتور علي المصيلحي: "سيتم إقامة 23 معرضا رئيسيا بالمحافظات و119 معرضا ‏فرعيا، بالإضافة إلى 33 شادرا، و27 قافلة متحركة و500 ‏مكتبة، مضيفا أن هناك تخفيضات كبيرة على مستلزمات المدارس، من كراسات وكشاكيل وأقلام، إضافة إلى الزي المدرسي، والنظارات، وبعض المواد الغذائية مثل الألبان بتخفيضات كبيرة، كما أن المعرض يتميز بأن أكثر من 70% من المعروضات محلية الصنع".

حقائب وكراسات وملابس.. شاهد منتجات معرض أهلا مدارس قبل فتحه للجمهور

بتخفيضات تصل لـ70%.. التموين: فتح أبواب معرض أهلا مدارس بدءا من الغد

ويقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن فكرة معارض أهلا مدارس، وغيرها من نفس نوع هذه المعارض، توفر التكلفة العالية للشركات التي تقوم بالدعاية والإعلانات لمنتجاتها، فهنا الشركات مستفيدة والمعارض والمواطن أيضا مستفيد، حيث إن تلك المعارض "تساعد الشركات أنها تعرض منتجاتها". 

وأضاف عبده - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه يتمنى استمرار هذه المعارض بجميع أشكالها وأنواعها طوال السنة، ومنها: معارض رمضان ومعارض السلع الغذائية وغيرها من المعارض، التي "توفر للمواطن جميع السلع التي يحتاجها بأسعار منخفضة ومناسبة له". 

وأشار: "المعارض تساعد المواطن وتوفر له السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وخاصة في تلك الظروف العصيبة، بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مطالبا بوجود مثل هذه الأسواق بشكل دائم، كما يطالب الدولة بعدم إلزام التجار بإيجارات في هذه الظروف العصيبة". 

بتخفيضات تصل لـ70%.. التموين: فتح أبواب معرض أهلا مدارس بدءا من الغد

وزير التموين: إقامة 142 معرضا لـ أهلا مدارس في المحافظات بأسعار مخفضة

ومن ناحية أخرى، تحتوي معارض أهلا مدارس على قسم خاص بذوي الهمم، المقام ضمن المعرض  والذي يضم العديد من المنتجات اليدوية واللوحات الفنية، التي صنعت بأيدي أطفال مهرة من ذوي الهمم، والتي عكست رؤيتهم الفنية الرفيعة.

كما يحتوي المعرض على قسم المنتجات الجلدية، ولا سيما أنها محلية الصنع وتتميز بجودتها وأسعارها المناسبة للمواطنين، إضافة إلى منتجات شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، وشركة طنطا للزيوت والصابون، وكان لتلك الصناعات مردود إيجابي في توطين الصناعات في مصر، بما يخدم قطاع الصناعة الذي تعول عليه الدولة في قيادة قاطرة النمو الاقتصادي.

والجدير بالذكر أن حجم تواجد الشركات المصرية بالمعرض يصل إلى 200 شركة ويتضمن المعرض طرح جميع المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تتراوح من 30% إلى 50% مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية، وتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة، والمنتجات الغذائية التي يحتاجها الطالب، ويوجد 142 معرضا بالمحافظات بأسعار منخفضة. 

رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا مدارس
رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا مدارس
رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا مدارس
رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا مدارس
رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا مدارس
رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا مدارس
رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا مدارس
رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا مدارس
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