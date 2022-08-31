اللى استحو ماتوا وعيب عن جد..اشتعال الأزمة بين فارس كرم وميريام فارس

ميريام فارس وفارس كرم.. يبدو أن الحرب ستشتعل بينهما خلال الفترة المقبلة حيث يتبادل الطرفان التراشق بالالفاظ وخرج كل منهما بعدد من التصريحات النارية.

ميريام فارس وفارس كرم.. وفى التقرير التالى نرصد القصة الكاملة لخلافهما.

ميريام فارس وفارس كرم.. خلافهما بدأ بسبب دعاية لحفل فى السعودية لهما حيث تم وضع صورة ميريام فارس على البوستر بشكل أكبر من صورة فارس كرم وهو الأمر الذى أغضب الأخير وإن كان مبرر ميريام وقتها أن الشركة المنظمة للحفل هى التى قامت بتصميم البوستر وليس لها علاقة بهذه الازمة وبرغم من الغاء الحفل الا أن ظلت الأزمة قائمة.

فارس كرم وميريام فارس

رد فعل فارس كرم

ميريام فارس وفارس كرم.. كان رد فعل فارس كرم قوى وعنيف حيث قرر ان يرد بقوة على تصريحات ميريام فارس وذلك عبر لقاء له ببرنامج “انسايدر بالعربى" : "مش رح رد على نفسيات محمضة" ليعلق المذيع قائلًا: "هالقد؟" فيرد كرم قائلا: “أي نفسيتها محمضة القد ونص وزيادة”.

فارس كرم

رد ميريام فارس

ميريام فارس وفارس كرم.. تسبب هجوم فارس كرم على ميريام فارس فى غضب شديد من جانبها دفعها للرد على ما قاله فارس بقوة شديدة اللهجة حيث قالت وذلك فى لقاء لها اخر ببرنامج انسايدر بالعربى : "أنا سمعت اللي حكاه، وما فيني أرد على هذا المستوى.. عندي فكرة عنه إنه إنسان محترم، وتفاجأت بالحكي اللي صار، والقصة كلها صورة كبيرة وصورة صغيرة، عيب عن جد عيب".

وأضافت: "لم أتوقع ما قاله هذا الشخص لأن فكرتي عنه كانت مختلفة، وبالأمس سألت منظمي الحفل هل فارس يعرف أنني اخترته ليكون معي في الحفل من بين مجموعة الفنانين الذين عرضتوهم علي، ولأنه يعرف حزنت أكثر، فبدلا من شكري يقول هذا الكلام، لن أرد على هذا المستوى".

ميريام فارس

تعليق شديد اللهجة فارس كرم

ميريام فارس وفارس كرم.. لم يصمت كثيرا فارس كرم على تصريحات ميريام والتى اعتبرها نوعا من الإهانى له ليرد عليها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :"بحب ذكرِك ايام ما كنتِ تغني بالأوتار وتركضي تتصوري معي آخر الليل.. والباقي بتعرفيه كتير منيح، صرتي بدك تدبريلي حفلات؟ فعلا اللي استحوا ماتوا.."

فارس كرم

ميريام فارس وفارس كرم.. هل تنتهى الحرب الكلامية بين الطرفين هذا ما تجيب عليه الساعات المقبلة.