عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اللى استحو ماتوا وعيب عن جد..اشتعال الأزمة بين فارس كرم وميريام فارس

فارس كرم وميريام
فارس كرم وميريام فارس

ميريام فارس وفارس كرم.. يبدو أن الحرب ستشتعل بينهما خلال الفترة المقبلة حيث يتبادل الطرفان التراشق بالالفاظ وخرج كل منهما بعدد من التصريحات النارية. 

ميريام فارس وفارس كرم.. وفى التقرير التالى نرصد القصة الكاملة لخلافهما. 

ميريام فارس وفارس كرم.. خلافهما بدأ بسبب دعاية لحفل فى السعودية لهما حيث تم وضع صورة ميريام فارس على البوستر بشكل أكبر من صورة فارس كرم وهو الأمر الذى أغضب الأخير وإن كان مبرر ميريام وقتها أن الشركة المنظمة للحفل هى التى قامت بتصميم البوستر وليس لها علاقة بهذه الازمة وبرغم من الغاء الحفل الا أن ظلت الأزمة قائمة. 

فارس كرم وميريام فارس 

رد فعل فارس كرم 

ميريام فارس وفارس كرم.. كان رد فعل فارس كرم قوى وعنيف حيث قرر ان يرد بقوة على تصريحات ميريام فارس وذلك عبر لقاء له ببرنامج “انسايدر بالعربى" : "مش رح رد على نفسيات محمضة" ليعلق المذيع قائلًا: "هالقد؟" فيرد كرم قائلا: “أي نفسيتها محمضة القد ونص وزيادة”. 

فارس كرم 

اللي استحوا ماتوا.. فارس كرم يفتح النار على ميريام فارس من جديد

أخبار الفن.. قصة منع طليقة جورج الراسى من الجنازة.. انتحار مذيعة مشهورة.. طلاق دنيا بطمة

رد ميريام فارس 

ميريام فارس وفارس كرم.. تسبب هجوم فارس كرم على ميريام فارس فى غضب شديد من جانبها دفعها للرد على ما قاله فارس بقوة شديدة اللهجة حيث قالت وذلك فى لقاء لها اخر ببرنامج انسايدر بالعربى : "أنا سمعت اللي حكاه، وما فيني أرد على هذا المستوى.. عندي فكرة عنه إنه إنسان محترم، وتفاجأت بالحكي اللي صار، والقصة كلها صورة كبيرة وصورة صغيرة، عيب عن جد عيب".

وأضافت: "لم أتوقع ما قاله هذا الشخص لأن فكرتي عنه كانت مختلفة، وبالأمس سألت منظمي الحفل هل فارس يعرف أنني اخترته ليكون معي في الحفل من بين مجموعة الفنانين الذين عرضتوهم علي، ولأنه يعرف حزنت أكثر، فبدلا من شكري يقول هذا الكلام، لن أرد على هذا المستوى".

ميريام فارس 

تعليق شديد اللهجة فارس كرم 

ميريام فارس وفارس كرم.. لم يصمت كثيرا فارس كرم على تصريحات ميريام والتى اعتبرها نوعا من الإهانى له ليرد عليها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر  :"بحب ذكرِك ايام ما كنتِ تغني بالأوتار وتركضي تتصوري معي آخر الليل.. والباقي بتعرفيه كتير منيح، صرتي بدك تدبريلي حفلات؟ فعلا اللي استحوا ماتوا.."

فارس كرم 

ميريام فارس وفارس كرم.. هل تنتهى الحرب الكلامية بين الطرفين هذا ما تجيب عليه الساعات المقبلة. 

فارس كرم ميريام فارس الفنان فارس كرم الفنانة ميريام فارس ميريام فارس وفارس كرم Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هانت وبانت.. هذا هو المدير الفني الجديد لـ الأهلي

هل يتراجع الأهلي عن رحيل ريكاردو سواريش؟ شوبير يحسم الجدل

محدش من أهلى يحضر جنازتي.. القصة الكاملة لإنهاء فتاة بجامعة المنصورة حياتها بحبة الغلة

لفظ خارج.. هل يعاقب الأهلي أحمد عبد القادر على ما قاله ؟

استثنى مصطفى.. شوبير يوجه رسالة لوم وعتاب لـ سواريش

ولا لاعب من الزمالك واختيار غريب من الأهلي.. 5 مفاجآت في قائمة منتخب مصر

محدش يقول ماتت كافرة.. 5 رسائل قاسية من فتاة المنصورة قبل التخلص من حياتها

التانجو الأرجنتيني.. تطورات التعاقد مع مدير فني جديد لـ الأهلي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

أخبار الفن.. قصة منع طليقة جورج الراسى من الجنازة.. انتحار مذيعة مشهورة.. طلاق دنيا بطمة

اللي استحوا ماتوا.. فارس كرم يفتح النار على ميريام فارس من جديد

اكتئاب حاد وصراعات داخلية.. تفاصيل جديدة في حادث انتحار مذيعة أمريكية شهيرة

بعد وفاته بالسرطان.. معلومات لا تعرفها عن إجليستون فنان الرسوم المتحركة الشهير

قبل أيام على زفافها.. مذيعة أمريكية مشهورة تتخلص من حياتها

محمد شاهين : حلمى تحقق بالعمل مع المخرج هانى خليفة

مى سليم توجه رسالة إلى آمال ماهر.. وتكشف عن أجرأ عمل لها

نوال الزغبي تقدم جولة غنائية في أمريكا.. نوفمبر المقبل

ترشيحاتنا

إزاي تتغدى بـ 10 جنيه .. وجبة من أكلتين حلوين

فيريرا يوافق بشكل مبدئي على عودة نجم الزمالك السابق قادماً من الإسماعيلي

ماس كهربائي.. التفاصيل الكاملة لمصرع 3 فتيات بحريق عمارة سكنية في القليوبية

أول صفقاته .. فيوتشر يضم نجم طلائع الجيش

رئيس الأركان يتفقد آخر التطورات لمبادرة حياة كريمة بالمنوفية والشرقية

الأهلي يرحب.. عرض فرنسي لضم بيرسى تاو واللاعب يعلن عدم رغبته في الرحيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يناقش مع نظيره اليونانى العلاقات العسكرية المشتركة

اللى استحو ماتوا وعيب عن جد..اشتعال الأزمة بين فارس كرم وميريام فارس

من أول مرة.. وصفة جبارة لـ تفتيح الهالات السوداء

الاستعدادات النهائية للسجادة الحمراء بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.. شاهد

فيديو

اللى استحو ماتوا وعيب عن جد..اشتعال الأزمة بين فارس كرم وميريام فارس

6 سيارات إطفاء.. تفاصيل حريق مول بسوهاج| فيديو جراف

كريم الحسيني لـ صدي البلد : أخوض أولي تجاربي فى مجال الإخراج بـ الحب وتفاصيله .. وكتبت أعمالا تليق ب تامر حسني

تفاصيل مصرع اليوتيوبر أحمد ميرندا بالمقطم.. ووالدته تنهار في البث المباشر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ