ماتوا بعدها بـ 5 دقائق| الصورة الأخيرة لـ الأميرة ديانا ودودي الفايد.. شاهد

تحل اليوم ذكرى وفاة الأميرة ديانا التي لاقت حتفها مع صديقها دودي الفايد في حادث سير بباريس في 31 أغسطس 1997 ، والتي تعد من الحوادث التي لم تغلق دفاترها ولم يعرف كيف تم مقتل الأميرة ديانا ومن المسؤول عن مقتلها رغم أنه خلال السنوات الطويلة الماضية كانت هناك العديد من الروايات والحقائق التي تم الكشف عنها في قصة وفاة الأميرة ديانا و دودي الفايد .

تفاصيل حادث الأميرة ديانا

وقع الحادث في الدقائق الأولى من منتصف الليل يوم 31 أغسطس 1997، بعد خروج الأميرة ديانا وصديقها دودي الفايد من الفندق ، وكان الثنائي قبل ساعات من الحادث متوجهـين إلى فندق ريتـز لتناول العشاء .

وكان الصحفيون والمصورون يلاحقون الأميرة ديانا ودودي الفايد في المكان مما جعل دودى يرتب مع معاونيه في الفندق لحيلة يخدع بها المصورين لإبعادهم عن ملاحقتهما، فقاد السائق الخاص به سيارته الليموزين وخرج بها من المدخل الرئيس للفندق واستمر في السير فترة ثم عاد مرة أخرى إلى الفندق وبالفعل حدث ما أراد وذهب المصورون لكى يتعقبوا السيارة بواسطة الموتوسيكلات، ولكنهم ادركوا سريعاً أن هناك شيئاً ما يجرى على قدمٍ وساق ففضلوا البقاء في ساحة الفندق .

وبعد 19 دقيقة من منتصف الليل خرجت ديانا ودودى من الباب الخلفى للفندق المؤدى إلى شارع كمبون Rue Cambon ولم يركبا السيارة المرسيدس المعتادة ولكن ركبا سيارة أخرى، وكان السائق الذي سيقود هذة السيارة هو الرجل الثاني المسؤول عن أمن الفندق هنري بول، وجلس بجواره الحارس الشخصي تريفور ريس جونس، وجلست ديانا ودودي في الخلف وانطلقت السيارة.

وفي ميدان الكونكورد لاحق المصورون السيارة بأعداد كبيرة لالتقاط الصور، فانطلق هنري السائق بالسيارة بعيداً عنهم وهو يقود بسرعة عالية وأخذ الطريق السريع الموازي لنهر السين ومنه إلى نفق ألما بسرعة عالية تعدت ال 100 كم/س على الرغم من أن أقصى سرعة مصرح بها تحت النفق هي 65 كم/س.

اللحظات الاخيرة قبل وفاة الأميرة ديانا

والتقطت عدسات المصورين هذه الصور الأخيرة للأميرة ديانا ودودي الفايد ، وبعدها تمكن السائق من الانطلاق سريعاً بالسيارة ليهرب من عدسات المصورين ، وبعد التقاط تلك الصور بدقائق معدودة ، وقع الحادث الذي أنهى حياة الأميرة ديانا .

اخر صورة للأميرة ديانا ودودي الفايد

ولم يمض القليل بعد دخول النفق حتى فقد السائق السيطرة تماماً على السيارة وترنحت منه يميناً ويساراً إلى أن اصطدمت بالعمود الثالث عشر داخل النفق، وقد وقع هذا الحادث في تمام الساعة 12:25 من بعد منتصف الليل، وقد توفي كل من السائق ودودي عقب الحادث مباشرة، وكان الحارس الشخصي في حالة حرجة وفاقدا للوعي، وكانت ديانا في حالة خطيرة جداً وعلى وشك الوفاة.

حادث الاميرة ديانا

وفي الساعة 1:30 صباحاً وصلت ديانا إلى مستشفى لا بيت سالبيتريير ودخلت غرفة الطوارئ وأجرى لها الجراحون عملية لإيقاف النزيف عن الوريد الممزق، وفي أثناء العملية توقف القلب عن النبض فجأة فحاول الأطباء إنعاشها ولكن فشلت كل المحاولات وماتت ديانا في تمام الساعة 3:57 من صباح يوم الأحد 31 أغسطس 1997 وهي في الـ36 من عمرها.

وقد وصلت جثتها بعد أيام إلى إنجلترا وشيعت الجنازة في 6 سبتمبر 1997 وشاهدها نحو 2.5 مليون شخص حول العالم وقد احدثت وفاتها صدمة وحزنا كبيرا في ارجاء العالم.