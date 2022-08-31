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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تفاصيل مبادرة كلنا واحد لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة

صدى البلد

كشف المهندس عمرو خلف، منظم معارض مبادرة كلنا واحد، تفاصيل مبادرة كلنا واحد لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، موضحا أن المبادرة تسير حاليا في مسارين، الأول امتداد للمرحلة الـ22 وتستمر حتى نهاية العام الجاري لتوفير السلع الاستراتيجية، والثانية المرحلة 23 للمدارس لتوفير المستلزمات المدرسية.
وأكد "خلف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على معارض كلنا واحد، مؤكدا أن أسعار الأقلام لم تتحرك عن العام الماضي، وأسعار التيشرت تبدأ من 65 جنيها.
ولفت إلى أنه الزيادة الكبيرة في أسعار الورق مع وقف الاستيراد الفترة الماضي، ساهمت في زيادة على الاعتماد على المكون المصري، مردفا أن هناك مصانع مصرية أنتجت كل ما يحتاجه السوق لا سيما «الكشاكيل والكراريس».
وتابع أن علبة الألوان متوفرة بدأ من 10 جنيهات بدلا من 30 جنيها كانت تباع العام الماضي وشنطة المدرسة تبدأ 50 جنيه، مؤكدا أن نسبة المكون المحلي تصل في بعض المنتجات إلى 100%.
وأشار إلى أن المبادرة مستمرة حتى 1 أكتوبر المقبل، موضحا أن المبادرة بها 837 منفذا وسلسة مشاركة في تلك المبادرة فضلا عن أنه تم استحداث قوافل متنقلة العام الجاري لتجوب المناطق الأكثر احتياجًا.
36 مليون مواطن على موعد مع القرار الرئاسي بالدعم الاستثنائي غدًا ..فيديو

قال الدكتور جودة عبدالخالق، أستاذ الاقتصاد ووزير التموين الأسبق، إن الحوار الوطني مسئولية وفرصة وعلينا انتهازها لدفع البلاد للأمام، وإنه متفائل تفاؤلا حذرًا.

واعتبر عبدالخالق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، توسيع شبكة تكافل وكرامة، وصرف 300 جنيه دعمًا استثنائيا على بطاقات التموين، حسب حالة كل أسرة، بأول الغيث من الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجا، مضيفا أن حوالي 36 مليون مواطن يستفيدون من القرار الرئاسي.


ورأى أن القرار يؤشر على اتجاه إيجابي من الدولة يؤكد أن الحكومة تسعى لحماية الفئات التي تعاني من ضغوطات اقتصادية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة اتخاذ إجراءات على الأرض بهدف تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتمكين المواطنين.


وطالب وزير التموين الأسبق، الحكومة بضرورة دراسة أي إجراءات قبل اتخاذها: «الوقاية خير من العلاج».


فيما يتعلق بالحوار الوطني، قال إنه انطلق من أرضية الواقع أعقبها نداء لكل من يهمه الأمر بتقديم مقترحات تلخصت في ثلاثة محاور أو رءوس موضوعات، «محور سياسي، محور اقتصادي، محور اجتماعي»، داعيا في الوقت ذاته بعدم إطلاق اتهامات لجدية الحوار الوطني: «الحوار الوطني أشعر أنه جدي للغاية وحال استشعار عدم جديته سأنسحب فورا».

من بكرة الصبح .. صرف 500 جنيه بالبريد لـ 420 ألف أسرة

قال مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطني بالجمعيات الأهلية، إن المجتمع المدني، من خلال التحالف الوطني، اتفق مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن؛ لتوحيد البيانات لتنظيم العمل الأهلي بشكل مباشر.

وأضاف زمزم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن جهود المجتمع المدني تتمثل في توحيد جهود قواعد البيانات مع وزارة التموين، وسيتم صرف مساعدات لـ 420 ألف أسرة بمتوسط 500 جنيه، بداية من الغد، عن طريق هيئة البريد، ونعمل مع التضامن على استخراج كروت ميزة للتحول الرقمي من أجل التسهيل على المواطنين.

وتابع عضو التحالف الوطني بالجمعيات الأهلية، أن معظم القرى الأم يوجد بها مكاتب بريد، لافتًا إلى أنه تم إعلام الأسر التي سيُصرف لها هذه المساعدات، كما سيبدأ توصيل 180 ألف كرتونة سلع غذائية لـ 600 ألف أسرة وتحتوي هذه الكراتين على أنواع مختلفة من السلع غذائية بحوالي 500 جنيه، تكفي حوالي 30 يومًا، ومستمرة هذه الحزمة من الدعم لمدة 6 أشهر.

وأوضح عضو التحالف الوطني بالجمعيات الأهلية، أن كراتين السلع الغذائية ستصل للأسر إلى المنازل مباشرة؛ بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية؛ بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم.
 

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