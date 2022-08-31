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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"تعليم الكبار" يعلن عقد احتفالية اليوم العالمى لمحو الأمية 8 سبتمبر

محو الأمية
محو الأمية

أعلن الجهاز التنفيذى لمحو الأمية وتعليم الكبار، في بيان، عن عقد اليوم العالمي لمحو الأمية هذا العام يوم الخميس الموافق 8/9/2022 تحت عنوان "التحولات في مساحات تعلم القراءة والكتابة"، بهدف توعية الدول بالتوسعات التي شملها مفهوم محو الأمية في ظل دمج التكنولوجيا بملف التعليم، حيث يهدف اليوم العالمي لمحو الأمية إلى: 

زيادة الوعي بمساحات تعلم القراءة والكتابة المتنوعة: التي تركز على احتياجات الشباب والكبار، والاستفادة من عمليات التقدم والتحولات التكنولوجية التي أسهمت في تطوير مساحات تعليم القراءة والكتابة).

تحقيق الترابط بين السيارات التعليمية النظامية وغير النظامية (بهدف الحد من عمليات التسرب التي تشكل المنبع الرئيس للأمية.

اختبار وفحص للمساحات الموجودة في تعليم القراءة والكتابة والموجودة في الفصول الدراسية، الأسرة، ومكان العمل، والمجتمعات، والإنترنت؛ بهدف استثمارها في تعليم وتعلم الدارسين الكبار).

تعزيز الابتكار في مجال محو الأمية في جميع أنحاء العالم التعزيز الممارسات المبتكرة، وزيادة فعاليتها من خلال تبادل التجارب والخبرات الناجحة بين الدول. 

تشجيع المجتمعات المتعلمة الديناميكية 

على المشاركة والإسهام في تعليم وتعلم الكبار.

تيسير مسارات التعلم، وبناء قدرات الدراسين الكبار على الصمود، بهدف التغلب على بعض التحديات التي تواجه الدراسين الكبار وأهمها نقص الدافعية للتعلم.

وتواجه مفهوم محو الأمية الآن العديد من التحديات التي أشار إليها اليوم العالمي لمحو الأمية والذي سيعقد في (8) سبتمبر 2022، حيث تساءلت هذه التحديات في:

التغيرات المناخية. 

تزايد استخدامات البشرية للتكنولوجيا الأوتوماتيكية والتي تعرف بالأزمنة.

اتساع الفجوة الرقمية بين الدول.

انتشار بعض الأمراض الوبائية.

الصراعات العنيفة

الأزمات الإنسانية .

مفهوم مساحات التعلم

في السنوات القليلة الماضية طرأت العديد من التحديثات على مفهوم مساحات التعلم، حيث انتقل المفهوم من زوايا القراءة أو البحث في أثاث الفصول الدراسية النمطية إلى البحث في آليات تحويل الفصول الدراسية إلى محطات تعلم جديدة طوال اليوم الدراسي.

محو الأمية التكنولوجيا التعليم اليوم العالمي لمحو الأمية اخبار التعليم الجهاز التنفيذى لمحو الأمية وتعليم الكبار

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