مدير مشروع تطوير سور مجرى العيون: أزلنا 2 طن من مخلفات والركام

كشف المهندس عبد الرحيم عباس، مدير تنفيذ مشروع منطقة سور مجرى العيون، آخر تطورات المشروع ونسب التنفيذ المختلفة بالمنطقة، لافتاً إلى أن المنطقة كانت عشوائية وتحتوي على عدد كبير من المدابغ، حيث جرى إزالتها ونقلها إلى منطقة الروبيكي بمدينة بدر، موضحًا: «أزلنا كل المخلفات والركام الخاص بالموقع بواقع 2 طن متر مكعب، كما عملنا على إعادة تهيئة التربة قبل البدء فى التنفيذ .



وأضاف مدير مشروع منطقة سور مجرى العيون لـ صدى البلد، أن المشروع مساحته تقدر بـ95 فدانا، ويشمل المشروع تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، وفقاً لارتفاعات الأرض وتدرجها فتم بناء عمارات على ارتفاع أرضى وثلاثة أدوار وأرضى وأربعة أدوار وأرضى و6 أدوار، وتضم 1924 وحدة سكنية، والدور به 4 شقق، ومساحة الشقة الواحدة 150 مترا عبارة عن 3 غرف و3 حمامات ومطبخ.

بالإضافة إلى 18 وحدة تجارية بالدور الأرضى ببعض العمارات، وتم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني لـ77 عمارة، والانتهاء من تشطيب الواجهات لـ67 عمارة، بجانب تنفيذ أعمال تشطيب باقى الواجهات والتشطيبات الداخلية وأعمال المرافق بنسب متقدمة.

وأوضح أنه يجرى خلال الفترة الحالية، العمل في المرافق، والتشطيبات الداخلية للوحدات السكنية، داخل المشروع، والتى تم الحرص على تصميمها على الطراز المعماري الإسلامي، لتتناسب مع طبيعة منطقة مصر القديمة، ومن المتوقع الانتهاء وتسليم المشروع بالكامل خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح أن المشروع يشمل تنفيذ مول تجارى إدارى ترفيهى، وبلغت نسبة إنجازه 72 %، ويُقام على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، وجراجا يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسى مكشوف أمام المول.