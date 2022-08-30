من عشوائيات إلى كومباوند متكامل| صدى البلد تتجول داخل سور مجرى العيون

تنفذ الحكومة خطة موسعة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، والتى تتمثل فى تطوير المناطق العشوائية الخطرة، حيث قامت الدولة بوضع خطة شاملة لتطوير المناطق العشوائية.

وتقوم الدولة بـ تطوير العشوائيات حتى تواكب الجمهورية الجديدة، وتقوم الدولة بحصر المناطق العشوائية وتطويرها، وتنميتها، ووضع الخطة اللازمة لتخطيطها عمرانياً، وإمدادها بالمرافق الأساسية، من مياه وصرف صحي وكهرباء.

من بين المناطق التي شهدت تغييرا كبيرا في مصر، محيط "سور مجرى العيون" والممتد من ميدان فم الخليج على كورنيش النيل حتى ميدان السيدة عائشة، وتم إزالة عدد من المناطق غير الآمنة خلف سور مجرى العيون، كان أولها منطقة المدابغ وأكشاك أبو السعود، على مساحة 95 فدان تقريبا.

سور مجرى العيون 55275-سور-مجرى-العيون-(3)

سور مجرى العيون

سور مجرى العيون..المنطقة كانت معروفة بأرض المدابغ وكانت منطقة سكنية عشوائية، وقامت الدولة على إزالتها بالكامل وتسليمها كأرض للمحافظة، ثم قام المسئولين بإزالة المخلفات الخاصة بالهدم.

و تم وضع خطة للمشروع على جزئين، أحدهما سكني عبارة عن 79 عقار، و الجزء الآخر ترفيهي، حيث تم بناء مول على 16 فدان، من أصل 95 فدان للمنطقة بأكملها، ويتكون الطابق الأول من المول عن جراج، لأن المنطقة أصبحت مكان جذب سياحي، كما أن المول به مسارح مكشوفة أيضاً، مسارح مغاطاه، غرف فندقية، سينمات، محلات للصناعات الحرفية، مؤكداً أنهم يواصلون تنفيذ أعمال المشروع.

ويستعرض «صدى البلد» فى التقرير التالى عدداً من الصور الخاصة بمنطقة سور مجرى العيون بعد التطوير..

C265EF06-1E02-4962-9A27-690CC6678FA7

C6A8977D-F692-4FBA-BC24-7BDCFF7AE5BB

C6A8977D-F692-4FBA-BC24-7BDCFF7AE5BB

55275-سور-مجرى-العيون-(3)

C265EF06-1E02-4962-9A27-690CC6678FA7

C6A8977D-F692-4FBA-BC24-7BDCFF7AE5BB

IMG-20220513-WA0013

20190913210627618

0

2018_8_3_14_17_8_182

منطقة سور مجرى العيون (39)

منطقة سور مجرى العيون (41)

منطقة سور مجرى العيون (10)

منطقة سور مجرى العيون (12)