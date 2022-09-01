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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شبح يتحرش بامرأة سنغافورية أثناء نومها.. لتكتشف الصدمة

صدى البلد

اكتشفت امرأة اعتقدت أنها تعرضت لـ التحرش من قبل شبح أثناء نومها أن صاحب المنزل كان يتسلل إلى غرفة نومها في الليل ويقوم بمثل هذه الأفعال المشينة.

شبح متحرش

كانت المرأة السنغافورية تعيش في مساكن عامة من مجلس الإسكان والتنمية (HDB) عندما علمت بوجود شبح يلمسها ويقبلها أثناء نومها.

وفي حديثها أمام محكمة في سنغافورة ، قالت إنها تلامست على مناطق متفرقة في جسدها وفي منطقة الفخذين، لكنها لم تستطع رؤية سوى الظل المظلم في ذلك الوقت.

كشفت كاميرا المراقبة لاحقًا أن المتحرش ليس شبح ولكنه كان مالك المنزل الذي تعيش فيه الفتاة، وليس شيئًا من عالم خوارق.

تم القبض على صاحب المنزل ووجهت إليه تهمتين تتعلقان بهتك العرض، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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تجربة مروعة

ذكرت صحيفة شين مين ديلي نيوز أنه في 29 أغسطس ، شهدت المرأة البالغة من العمر 30 عامًا على تجربتها المروعة في المحكمة.

في شهادتها ، قالت إنها وصديقها استأجروا الشقة في مايو من العام الماضي ، وفي يونيو زعم أن المالك أقام لهم حفلة صاخبة للترحيب بهم.

قالت إنها شعرت بالسكر قليلاً وقررت أن تأخذ نفسها إلى الفراش عن طريق الحمام لكنها استيقظت في تلك الليلة بتقبيلها.

اعتقدت في البداية أنه صديقها ، ولكن لم تستطع رؤية سوى الظل المظلم، وبينما كان صديقها أصلعًا ، كان شعر هذا الشبح أكثر سمكًا.

وزعمت المرأة أن الأمر برمته استمر حوالي 10 دقائق قبل أن يعود صديقها إلى الغرفة بعد الاستحمام.

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أخذوا احتمال وجود الأشباح على محمل الجد ، لم يتصلوا بالشرطة على الفور وبدلاً من ذلك قاموا بتركيب كاميرا مراقبة.


أظهرت اللقطات التي تم التقاطها حيث يمكن رؤية المالك وهو يدخل الغرفة ويلمسها ولكن يبدو أنها لم تكن نائمة تمامًا واستيقظت، لتمسك به هي وصديقها.
 

امراة التحرش المنزل صاحب غرفة الليل

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