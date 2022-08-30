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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كسروا عربيته.. أبناء ينتقمون من والدهم بسبب جائزة كبرى بـ الملايين

أحد الأبناء المعتدين
أحد الأبناء المعتدين على سيارة والدهم

قرر أشقاء أن ينتقموا من والدهم شر انتقام، وذلك بعد أن فاز الأب بـ جائزة ضخمة في EuroMillions اليانصيب ورفض أن يمنح أبناءه قرشا واحدا من الجائزة الكبرى، فكان جزاء الأب هو أن يحطم أبناؤه سيارته بـ مطرقة.

تغير جائزة اليانصيب حياة الفائزين بها لـ الأفضل هم وعائلتهم، ولكن بالنسبة لآخرين مثل أليكس روبرتسون البالغ من العمر 77 عامًا، يمكن أن تسبب انقسامات عائلية ضخمة.

جائزة شؤم

تم اختيار روبرتسون من بين سائقي الحافلات المحظوظين الذين حصلوا على مبلغ مذهل قدره 38 مليون جنيه إسترليني من جائزة اليانصيب، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

ولكن على الرغم من قواعد اليانصيب البريطانية الوطنية التي تنص على أن الشخص المذكور على التذكرة فقط هو الذي يحق له الحصول على المال، لم يوافق أبناؤه.

ثورة الأبناء على الأب

نشب نزاع هائل بين العائلة بعد أن ادعى أبناء الأب الفائز أنهم لم يحصلوا على أي مبلغ من الثروة الضخمة التي تم تسليمها لوالدهم من قبل إدارة اليانصيب.

واعترف "أليكس جنر"، البالغ من العمر 45 عامًا، وهو أحد الأبناء: "انتهى بنا الأمر بأخذ المطارق إلى سيارته الجديدة 4x4 Shogun، وقمنا بتكسيرها من جميع الاتجاهات بالمطارق، ثم أبلغنا الشرطة بأنفسنا".

وقال "جنر" لـ إحدى الصحف:"كان فوز اليانصيب هذا أسوأ شيء حدث لنا على الإطلاق، فقد مزق عائلتنا وبدأت العداوة بيننا".

كما لم يتوقف الأمر على تحطيم السيارة، بل اتُهم الابن الآخر ويليام، البالغ من العمر 44 عامًا، بالتحرش بعد أن أرسل لوالده رسائل نصية تهديدية.

 

الاب اليانصيب الجائزة سيارته مطرقة

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