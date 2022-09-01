يوم ترفيهي لأطفال قرية الروضة على شاطيء العريش



نفذت نقطة الدعم النفسي الخاصة بمركز بئر العبد محافظة شمال سيناء، والتي تشرف عليها مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة من خلال جمعية الجورة لتنمية المجتمع ، بتنفيذ يوم ترفيهي لاطفال قرية الروضة في أحد المنتجعات السياحية على شاطئ البحر بالعريش ، وذلك بحضور ٢٠ طفل من أطفال قرية الروضة، و مشاركة ٤ متطوعين..حيث قدم الاخصائيون عدة فقرات فنية وغنائية ترفيهية للأطفال.



واستكمالا لليوم الترفيهي.. استضاف الفنان السيناوي رجب عامر ،الأطفال في معرض الباكية للفنون التشكيلية، والذي قام بشرح اللوحات الفنية للأطفال، ومغزاها والتي تعبر عن البيئة السيناوية، ومفردات التراث السيناوي الأصيل.



نقاط الطوارئ



وقال الدكتور خالد زايد المشرف على مركز الامل للخدمات النفسية والاجتماعية التابع لجمعية الجورة أن نقاط الطوارئ التابعة للمركز و المنتشرة في شمال سيناء مستمرة بالاستجابة إلى الحالات الاجتماعية والنفسية على مدار الساعة تحت اشراف مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة.

