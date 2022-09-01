قيس سعيد يطلع من رئيسة الحكومة على نتائج زيارتها لباريس

اطلع الرئيسي التونسي قيس سعيد، من رئيسة الحكومة نجلاء بودن، على النتائج التي تم التوصل إليها مع السلطات الفرنسية خلال زيارتها الأخيرة إلى باريس وخاصة المتعلقة بمرونة منح التأشيرة.



وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان، أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس سعيد لبودن بقصر قرطاج، حيث تناول اللقاء سير عدد من المرافق الحكومية والاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية.



من ناحية أخرى، استقبل الرئيس التونسي، وزير الدفاع الوطني عماد مميش، حيث تطرق اللقاء إلى سير عمل المؤسسة العسكرية والجهود التي يبذلها الجيش في تأمين البلاد والمساهمة في حماية العديد من المرافق والمؤسسات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.



كما التقى سعيد بوزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، حيث تم بحث الوضع الأمني في البلاد، موجها بالعمل على بذل جهود أكبر في مقاومة الاحتكار بالتنسيق مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات والجهات المعنية.

