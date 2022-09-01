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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف أسرارا لأول مرة عن سواريش في الأهلي

سواريش
سواريش

كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس لأول مرة عن تعامل البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع لاعبي القلعة الحمراء قبل رحيله.

وكان مسؤولو النادي الأهلي، أعلنوا رحيل ريكاردو سواريش المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن منصبه بالتراضي أمس الأربعاء.

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تعامل سواريش مع لاعبي الأهلي

وقال شوبير في برنامجه الاذاعي، إن سواريش كان تعامله جيدا مع اللاعبين كما أنه بمجرد الغضب من لاعب كان يذهب إليه ليبلغه الأسباب. 

وأضاف شوبير، أن سواريش كان معجبا للغاية بأداء محمد فخري وطريقه لعبه ويعتبره ابنه وكذلك كان يحب زياد طارق ومصطفى شوبير.

ويبحث الأهلي في الوقت الحالي عن التعاقد مع مدرب جديد يستطيع تحقيق آمال وطموحات جماهير القلعة الحمراء بالمنافسة على البطولات المختلفة.

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شوبير يكشف أسرارا لأول مرة عن سواريش في الأهلي

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