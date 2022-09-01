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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عشان تاكل ومتتخنش.. استشاري تغذية تكشف أفضل الأطعمة لـ وجبة العشاء

أرشيفية
أرشيفية

تحدثت الدكتورة منى عبد المطلب، استشاري التغذية، عن أفضل الأطعمة التي تساعد على الشعور بالشبع وفقدان الوزن، قائلة إنه يأتي على رأسها الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف، كالمكسرات والبيض والزبادي وغيرها.

وأضافت "عبد المطلب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الخضراوات الورقية والتفاح والكمثرى غنية بالألياف، مشيرة إلى أن البقوليات وعلى رأسها الفول من الأطعمة التي تساعد الإحساس بالشبع.

وشددت على أهمية إضافة هذه الأطعمة للنظام الغذائي الذي يتناوله الفرد، والابتعاد عن تناول السكريات لتجنب الزيادة في الوزن، موضحة أن النشويات المعقدة أفضل ما يمكن تناوله خلال فترة الليل (وجبة العشاء)، منها الذرة والفشار والبطاطا والبليلة، مؤكدة أن تناول منتجات الألبان في بداية اليوم يعمل على تقليل الشهية.
 

فقدان الوزن التغذية العشاء الزيادة في الوزن النشويات المعقدة

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