الكلية الإكليريكية بشبرا الخيمة تعلن فتح باب التقديم للعام الدراسي الجديد

أعلنت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بشبرا الخيمة، فتح باب التقديم للعام الدراسي 2022 - 2022 للحاصلين على المؤهلات العليا وفوق المتوسطة أو المتوسطة، وذلك اعتبارا من 15 سبتمبر الجاري.

واشترطت إدارة الكلية، تقديم خطاب تزكية من أب اعتراف المتقدم للالتحاق، فيما يستمر قبول طلبات الالتحاق بالكلية الاكليريكية بشبرا الخيمة حتى أول أكتوبر المقبل.

وذكرت إدارة الكلية، أن الأوراق المطلوبة للتقدم للالتحاق هى: أصل المؤهل الدراسي "بكالوريوس او مؤهل متوسط او فوق المتوسط"، وصورة شهادة الميلاد، وصورة بطاقة الرقم القومي، و4 صور شخصية، وتزكية أب الاعتراف، على أن يكون أيام التقديم "السبت والاثنين والثلاثاء والخميس" من السادسة إلى الثامنة مساء.